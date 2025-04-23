Peygamberimizin deprem duası Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı! Depremden korunma duası

Doğal afetler karşısında inançlı bireyler için dua hem bir teselli hem de bir sığınaktır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), sabah ve akşam okunması halinde koruyucu etkisi olacağına dikkat çektiği dualarla, ümmetine maddi ve manevi korunma yolları göstermiştir. Özellikle depremler gibi beklenmedik olaylarda bu dualar, kalplere huzur vermesi ve kişinin Allah'a sığınmasını sağlaması yönüyle önemlidir. İşte Peygamber Efendimiz'in okunmasını tavsiye ettiği deprem ve bela duaları: Arapça, Türkçe Okunuş ve Anlamları

PEYGAMBERİMİZİN DEPREM DUASI

Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), şu hadisiyle bu duanın önemini vurgulamıştır:

"Bir kimse her sabah ve akşam bu duayı üç kez okursa, ona hiçbir zarar gelmez." (Ebu Davud, İbn Mace)

Peygamberimizin deprem duası Arapça Okunuşu:

"Bismillahi-llezî lâ yedurru me'a-ismihî şey'ün fi'l-ardi ve lâ fi's-semâi ve hüve's-Semî'u'l-'Alîm."

Türkçe Meali:

"Yerde ve gökte hiçbir şey, Allah'ın ismi anıldığında zarar veremez. O, her şeyi işiten ve bilendir."

DEPREMDEN KORUNMAK İÇİN OKUNABİLECEK DUALAR

Deprem duası: Ya Malikel Mülk El Mülkü Lillah "O, tüm mülk Allah'ındır"

Türkçesi : Mülkün gerçek ve ezeli ve ebedi sahibi olan Allah'dır (c.c). De ki: 'Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım!

DEPREM ESNASINDA OKUNABİLECEK KAPSAYICI DUA

"Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik."

Anlamı: "Allah'ım! Bizi gazabınla öldürme, azabınla helak etme. Bunlardan önce bize afiyet ver."

FELAKETLERE KARŞI KORUYUCU DUA

Arapça Okunuşu:

"Allahümmâğfiznî min beyni yedeyye ve min halfî ve 'an yemînî ve 'an şimâlî ve min fevkî ve eûzü bi 'azametike en uğtâle tahtî."

Meali:

"Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, yukarıdan gelebilecek tüm felaketlerden beni koru. Ayaklarımın altından da helak olmaktan, azametine sığınırım."

Kapsamlı Koruma Duası: Allah'a Teslimiyetin İfadesi

"Rabbi küllü şey'in hâdimüke, Rabbi fe'hfaznâ ve'nsurnâ ve'rhamnâ"

Anlamı: "Ey Rabbim! Her şey sana hizmet eder. Bizi koru, bize yardım et ve rahmetinle kuşat."