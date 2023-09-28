Ramazan ayı ve bu ayda oruç tutmak, bağışlanmak için büyük bir fırsattır. Sevgi ve hoşgörü ayı olan Ramazan, kameri yılın şabandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayıdır. Bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi de bu ayda yer alır. Diyanet dini günler takvimiyle birlikte 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu. Peki ne zaman, hangi gün oruçluyuz? Ramazan ayı ne zaman 2024? İşte Diyanet 2024 dini günler takvimi

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2024?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.

Buna göre; 11 ayın sultanı olan Ramazan, 2024 yılında 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. 5 Nisan günü ise Kadir Gecesi İdrak edilecek.

Bu sene Ramazan ayı, Nisan'ın 9'unda sona erecek. 2024 Ramazan Bayramı ise 10 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Ramazan-ı şerifte, oruç tutmak çok sevaptır. İslam inancında önemli bir yere sahip ramazan ayında oruç tutmak sağlığı yerinde olan her Müslümana farzdır.

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara Sûresi 183)

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, "Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur." buyurmuştur.

DİYANET 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: REGAİB KANDİLİ

12 Ocak Cuma: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6 Şubat Salı: MİRAC KANDİLİ

24 Şubat Cumartesi: BERAT KANDİLİ

11 Mart Pazartesi: RAMAZAN BAŞLANGICI

5 Nisan Cuma: KADİR GECESİ

9 Nisan SALI: AREFE

10 Nisan Çarşamba: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

11 Nisan Perşembe: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

12 Nisan Cuma: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: AREFE

16 Haziran Pazar: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

18 Haziran Salı: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: HİCRİ YILBAŞI

16 Temmuz Salı: AŞURE GÜNÜ

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili