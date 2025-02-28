Ramazan ayının ilk cuma mesajları 2025 | Farklı, en yeni, resimli Ramazan ayı cuma mesajları

Bu sene 1 Mart'ta başlayan Ramazan ayında oruçlarını tutup, ibadetlerini yerini getireek olan Müslüman alemi Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ramazan ayının ilk cuma mesajlarını paylaşıyor. Mübarek Ramazan ayının ilk cumasını kutlamak ve sosyal medya hesaplarında paylaşmak isteyen vatandaşlar, Ramazan ve cuma mesajları arayışına başladı. İşte farklı, en yeni, resimli cuma ve Ramazan ayı mesajları...

RAMAZAN AYININ İLK CUMA MESAJLARI 2025

Ramazanın nuruyla aydınlanan günler geldi. Bu mübarek ayın ilk cuma gününü sevgi ve hoşgörüyle dolu günler geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Cumalar...

Ramazan ayının bereketi ve huzuru üzerinizde olsun, bu mübarek cuma günü dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun. Hayırlı Cumalar ve Hayırlı Ramazanlar

11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cumasının rahmeti üzerinizde olsun. Hayırlı cumalar

Ramazanın bereketiyle dolu günler başladı. Dualarımızın kabul olduğu, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir ay diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Cumalar...

Yine geldi Ramazan, dualarla yoğrulan, ibadetlerle süslenen bir ay. Rabbim tüm dualarımızı kabul etsin, hayırlara vesile kılsın. Ramazanınız ve cumanız mübarek olsun.

Ramazan ayının manevi iklimiyle arınan gönüllerimiz, Cuma'nın bereketiyle huzur bulsun. Rabbim, dualarımızı kabul, ibadetlerimizi makbul eylesin. Hayırlı Cumalar ve mübarek Ramazanlar!

Cuma'nın rahmeti, Ramazan'ın bereketiyle kalplerimize huzur, sofralarımıza bolluk, hayatımıza hayır getirsin. Rabbim, dualarımızı en güzel şekilde kabul etsin. Hayırlı Cumalar ve Ramazanlar!

Bu mübarek Cuma'da, Ramazan'ın feyziyle dualarımız semaya yükselsin, gönüllerimiz huzurla dolsun. Rabbim, oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Hayırlı Cumalar ve mübarek Ramazanlar!

Ramazan'ın rahmeti, Cuma'nın bereketiyle birleşsin. Rabbim, dualarımızı kabul, sevdiklerimizi hayırlı ve sağlıklı eylesin. Gönüllerimiz imanla dolsun. Hayırlı Cumalar ve Ramazanlar!

Cuma'nın feyziyle Ramazan'ın huzurunu yaşayalım. Rabbim, her anımızı bereketli kılsın, gönüllerimize iman nuru versin. Hayırlı Cumalar ve mübarek Ramazanlar!

Bu mübarek Cuma ve Ramazan ayında, dualarımız kabul, günahlarımız af, gönüllerimiz huzur bulsun. Rabbim bizleri rahmetinden ve bereketinden mahrum bırakmasın. Hayırlı Cumalar ve Ramazanlar!

Ramazan'ın manevi atmosferi, Cuma'nın huzuruyla birleşsin. Rabbim, sevdiklerimizle birlikte sağlık, mutluluk ve iman dolu bir ömür nasip etsin. Hayırlı Cumalar ve mübarek Ramazanlar!

Allah, dualarımızı kabul etsin, Ramazan'ın ve Cuma'nın bereketini üzerimize indirsin.

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