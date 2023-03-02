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Dini Haberler

Ramazan hangi gün başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2023 Ramazan ayı başlangıç tarihi

Ramazan ayı, Müslüman alemi tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutan kişi, Allah tarafından bağışlanır ve günahlarından arınır. Diyanet 2023 dini günler takvimine göre Ramazan ayı Mart ayında başlayacak. Peki ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan hangi gün başlıyor? İşte 2023 Ramazan ayı başlangıç tarihi

2 Mart 2023 Perşembe 15:10 - Güncelleme:
Ramazan hangi gün başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2023 Ramazan ayı başlangıç tarihi
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Ramazan hangi gün başlıyor? sorusu, oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Özellikle Ramazan ayında oruç tutan kişi; Kötü düşüncelerden temizlenir, bedeni ve ruhu günahlardan arınır. Peki ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2023 Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan ayı başlangıcı

RAMAZAN HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

11 ayın sultanı olan Ramazan, 2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

Ramazan-ı şerifte, oruç tutmak çok sevaptır. İslam inancında önemli bir yere sahip ramazan ayında oruç tutmak sağlığı yerinde olan her Müslümana farzdır.

Bu sene Ramazan ayı, Nisan'ın 20'sininde sona erecek. 21 Nisan'da Ramazan Bayramı idrak edilecek.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, "Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur." buyurmuştur.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 dini takvimiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihleri belirlendi.

Buna göre;

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Peygamber efendimiz (S.A.V) bir hadis-i şerifinde,

"Bir kimse, ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazife bilir ve orucun sevabını, Allahü teâlâdan beklerse, geçmiş günahları affolur" buyurulmuştur.

Ramazan ayında oruç tutmanın, Allahü teâlânın emri olduğuna inanmalı ve sevabını da Ondan beklemelidir. Günlerin uzun olmasından ve oruç tutmanın güç olmasından şikâyet etmemelidir. Günlerin uzun olmasını, oruç tutmayanlar arasında güçlükle oruç tutmasını fırsat ve ganimet bilmelidir.

Ramazan ayı gelince, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.

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