Ramazanın son cuması öğle namazı ile ikindi arasında kerafet namazı kılmak isteyen Müslümanlar, Kefaret-i namazın kılınışını araştırıyor. İnanışa göre; Ramazan ayının son cuma günü öğle ile ikindi arasında "Kefaret-i namaz" denilen 4 rekâtlık namaz kılınırsa, Namazları vaktinde kılmama ve geciktirme günahları için yapılan tövbenin kabulüne vesile olur. Kefaret-i namaz için Ramazan ayının son cuma günü öğle namazı ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır. Peki kefaret-i namaz nasıl kılınır?

KEFARET-İ NAMAZ NEDİR?



Geçmiş namazların kazası için kılınan kefaret-i namaz hakkında; Ramazanın son cuma günü öğle namazı ile ikindi arasında 4 rekatlık kaza namazı kılanın 400 senelik namaz borcu ödenmiş olacağına; İnsanın 400 senelik ömrü olmadığı için kalan sevabın çocuklarına, ana-babasına ve yakınlarının kılınmamış namazlarının yerine geçtiğine inanılır.

RAMAZANIN SON CUMASI KILINAN NAMAZ (KEFARET NAMAZI) NASIL KILINIR?



Ramazan ayının son cuma günü öğle ile ikindi arasında, "KEFARET-İ NAMAZ" denilen dört rekâtlık namaz kılınırsa, Namazları vaktinde kılmama ve geciktirme günahları için, yapılan tövbenin kabulüne vesile olur. Bu namaz, dört rekât olarak kılınır.

Ramazan ayının son cuma günü öğle ile ikindi arasında kılınan Kefaret-i namaz, dört rekât olarak kılınır.

Kefaret namazının her rekâtında, bir Fatiha,

Bir Âyet-el kürsi ve

10 Kevser suresi okunur.

"Kazaya bıraktığım ve kazasını geciktirdiğim namazların, günahlarının affolması için, kefaret namazı kılmaya" diye niyet edilir.

Bu dört rekâtlı namazın her rekâtında, bir Fâtiha, bir Âyet-el kürsi ve 10 Kevser sûresi okunur. Namazdan sonra ise 70 salavat ve 70 istiğfar okunur.

Kefaret-i namaz, Cuma namazından sonra başlar ikindi namazına kadar kılınır.

Aynen ikindinin sünneti gibi kılınır. Ondan tek farkı, her rekâtın kıyamında Fâtiha'dan sonra 1 Âyet-el kürsi ile 10 Kevser sûresi okunur. Diğerleri aynıdır.

KEFARET NAMAZININ DİNİMİZDE YERİ VAR MIDIR?



Ramazan ayının son cuması kılınan dört rekat namazın 400 senelik kaza namazına denk olduğu konusunda herhangi bir Hadis kaynağı bulunmamakla beraber dini bir dayanağı yoktur.

Kefaret-i namaz ve mübarek zamanlarda yapılan diğer ibadetler, kaza edilmiş olan farz namazların, kazaya bırakma ve kazasını geciktirme günahlarının affolması maksadıyla yapılan tevbenin kabul olması içindir. Yoksa kılınmamış namazlar kaza edilmedikçe affolmaz. (S. Ebediyye)