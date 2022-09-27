Rebiülevvel ayını haber verene müjdeler olduğuna dair sözler sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Rebiülevvel ayı peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu ay olduğu için İslam dünyası için çok kıymetlidir. Bu ayın gelmesiyle birlikte Rebiülevvel ayı hadisi olduğuna inanılan sözler tartışılmaya başlandı. Peki Rebiülevvel ayı hadisi sahih mi? Rebiülevvel ayını haber verene Peygamberimiz dua mı eder? İşte konu hakkında merak edilenler...

Rebiülevvel ayı başladı. Bu kapsamda Rebiülevvel ayını haber verene peygamberimizin dua edeceğine dair, hadis olduğuna inanılan sözler sosyal medyada ve Whatsapp'tan paylaşılmaya başlandı. "Rebiülevvel ayı hadisi sahih mi? Rebiülevvel ayını haber verene Peygamberimiz dua mı eder?" sorularına cevap aranıyor. İşte detaylar

REBİÜLEVVEL AYI HADİSİ SAHİH Mİ?

"Rebiülevvel ayının girdiğini haber veren cennetlik olur, cehennemden kurtulur", "Kim, bu faziletli ayın girişi münasebetiyle insanları tebrik ederse, cehennem ona haram olur." gibi hadis olduğu iddia edilen sözler doğru değildir.

İslam hadis kaynaklarında böyle bir hadisin doğruluğu teyit edilmemiştir.

REBİÜLEVVEL AYINI HABER VERENE PEYGAMBERİMİZ DUA MI EDER?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e ait olduğu söylenen "Kim Rebiülevvel ayının girdiğini birbirine haber verirse onu cennetine alması için kıyamete kadar Allah'a dua edeceğim." hadisi sahih değildir. Hadis kaynaklarında böyle bir rivayet bulunmamaktadır.