Recep ayı ne zaman 2023? Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı hangi tarihte?

Recep ayı ne zaman 2023? sorusu, üç aylarda ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar tarafından gündeme geldi. Üç ayların ilki olan recep ayının başlayacağı tarih, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor. Peki Üç ayların başlangıcı ne zaman 2023? Recep ayı hangi tarihte başlıyor? İşte Diyanet 3 aylar takvimi

RECEP AYI NE ZAMAN 2023?



Diyanet 2023 dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Üç Aylar, 2023 yılında Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak Pazartesi başlayacak.

Şaban ayı ise 21.02.2023 Salı günü başlayacak.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

RECEP AYI İLE İLGİLİ HADİSLER



"Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır."

"Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir."

"Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur." buyuruyorlar."

"Allah Teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder."

"İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O'nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O'nu hiç oruç tutmayacak zannederdik." buyurmuştur."

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar, mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.