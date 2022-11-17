Regaip Kandili ne zaman? Diyanet 2023 dini günler takvimi

Diyanet 2023 dini günler takvimi yayınlandı. Müslümanlar açısından önemli günler arasında yer alan Regaip kandilini dua ve ibadetlerle ihya etmek çok sevaptır. Regaip kandili. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb-i şerifin ilk Cuma gecesine tevafuk etmektedir. Peki bu sene Regaip Kandili ne zamana denk geliyor? İşte Diyanet 2023 dini günler takvimine göre kandil tarihleri

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimine göre Regaib Kandili bu sene Ocak ayının 26'sında idrak edilecek.

Terim olarak Regâip, Türkçe'de kandil geceleri dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb'in ilk cuma gecesi Regaip kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.



Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sallallâhü aleyhi ve sellem) Allah'ın bazı çok özel fiilî tecellilerine mazhar olduğu, nurani lutf u ihsanlara, semavi mevhibelere eriştiği bir gecedir Regâib kandili. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb-i şerifin ilk Cuma gecesine tevafuk etmektedir. Yani Perşembeyi Cumaya bağlayan gece kandil gecesi olmaktadır. Recebin ilk Cuma gecesi, beş derece katmerli bir mübarekiyete sahiptir.

Birlik ve beraberliğin arttığı günlerden olan kandiller zincirinin ilk halkası, recep ayı içerisinde yer alan Regaip Kandili'dir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

DİYANET 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ



Üç Ayların Başlangıcı

23 Ocak 2023 Pazartesi

Regaip Kandili

26 Ocak 2023 Perşembe

Mirac Kandili

17 Şubat 2023 Cuma

Berat Kandili

6 Mart 2023 Pazartesi

Ramazan'ın Başlangıcı

23 Mart 2023 Perşembe

Kadir Gecesi

17 Nisan 2023 Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü

23 Nisan 2023 Pazar

Terviye Günü

26 Haziran 2023 Pazartesi

Arefe Günü

27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Günü

28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Günü

29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Günü

30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Günü

1 Temmuz 2023 Cumartesi

Hicri Yılbaşı Gecesi

18 / 19 Temmuz 2023 Salı / Çarşamba

Hicri Yılbaşı Günü

19 Temmuz 2023 Çarşamba

Aşûre Günü

28 Temmuz 2023 Cuma

Mevlid Kandili

26 Eylül 2023 Salı