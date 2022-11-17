Regaip Kandili ne zaman? Diyanet 2023 dini günler takvimi

Diyanet 2023 dini günler takvimi yayınlandı. Müslümanlar açısından önemli günler arasında yer alan Regaip kandilini dua ve ibadetlerle ihya etmek çok sevaptır. Regaip kandili. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb-i şerifin ilk Cuma gecesine tevafuk etmektedir. Peki bu sene Regaip Kandili ne zamana denk geliyor? İşte Diyanet 2023 dini günler takvimine göre kandil tarihleri
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimine göre Regaib Kandili bu sene Ocak ayının 26'sında idrak edilecek.
Terim olarak Regâip, Türkçe'de kandil geceleri dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb'in ilk cuma gecesi Regaip kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sallallâhü aleyhi ve sellem) Allah'ın bazı çok özel fiilî tecellilerine mazhar olduğu, nurani lutf u ihsanlara, semavi mevhibelere eriştiği bir gecedir Regâib kandili. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb-i şerifin ilk Cuma gecesine tevafuk etmektedir. Yani Perşembeyi Cumaya bağlayan gece kandil gecesi olmaktadır. Recebin ilk Cuma gecesi, beş derece katmerli bir mübarekiyete sahiptir.
Birlik ve beraberliğin arttığı günlerden olan kandiller zincirinin ilk halkası, recep ayı içerisinde yer alan Regaip Kandili'dir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.
Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.
DİYANET 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı
23 Ocak 2023 Pazartesi
Regaip Kandili
26 Ocak 2023 Perşembe
Mirac Kandili
17 Şubat 2023 Cuma
Berat Kandili
6 Mart 2023 Pazartesi
Ramazan'ın Başlangıcı
23 Mart 2023 Perşembe
Kadir Gecesi
17 Nisan 2023 Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü
23 Nisan 2023 Pazar
Terviye Günü
26 Haziran 2023 Pazartesi
Arefe Günü
27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü
28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü
29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü
30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü
1 Temmuz 2023 Cumartesi
Hicri Yılbaşı Gecesi
18 / 19 Temmuz 2023 Salı / Çarşamba
Hicri Yılbaşı Günü
19 Temmuz 2023 Çarşamba
Aşûre Günü
28 Temmuz 2023 Cuma
Mevlid Kandili
26 Eylül 2023 Salı