Regaip Kandilinde nasıl dua edilir? İşte Regaip Kandilinde okunacak dualar

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan üç ayların ilk kandili olan Regaib gecesi bugün idrak edilecek. Regâip, Arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. Kelime anlamı, herhangi bir şeyi istemek, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek demektir. Bu geceyi ibadetle geçirmeli, bol bol zikir, evrad-ü ezkarda bulunulmalı, günahlardan sakınılmalıdır. Regaip Kandilinde dualar edilecek, ibadetler yerine getirilecek. Peki Regaip Kandilinde hangi dualar ve sureler okunur? İşte Regaip Kandilinde okunacak dualar

REGAİP KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR

Euzü billahi mineş-şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim...

Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salat ü selam olsun.

Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergah-ı ilahinin önünde el açıp yalvarıyoruz:

YA İLAHEL-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha halimizi arz etmek istiyoruz. Halimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahim ü Rahman!

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed (Allah'ım (peygamberimiz) Hz. Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle)

Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak Murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları tefahür vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdan genişliği lütfet, Kalplerimize inşirah bahşet, bizleri muttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allah'ım;

Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver, Kalplerimizi birbirine ısındır ve Bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlas-ı etmeme muvaffak kıl ya Rabbi!

Regaip Kandilinde okunacak dualar şöyle;

"Bismillahirrahmanirrahim... Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan. Vahtim lena bi'l-iman ve yessir lena bi'l- kur'an."

Türkçe meali:

"Rahman ve rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım! Bizlere Receb ayını Şa'ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) iman ile bitirmeyi nasib eyle. Kur'an'ı bize kolaylaştır."

"Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum."

Türkçe anlamı şöyledir:

"Ezeli ve ebedi hayat sahibi Allah'ım! Yaratıkların her işinde hakim ve kaim olan Allah'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim."

"Sübhana'llahi'l- ehadi's- samed."

Türkçe anlamı ise şöyledir:

"Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim."

"Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim."

Türkçe anlamı:

"Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allah'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim."

ALLAH'IM!

Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halas eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvim sırrını duyur ya Rabbi!

Bismillahi'r-rahmani'r-rahim

Ey bizleri varlığa erdiren , var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzeli rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ü selam olsun. İçinde bulunduğumuz şu mübarek Regaib Kandili münasebetiyle bu gecenin senin katındaki kutsiliğini de vesile edinerek dergah-ı ilahinin önünde ellerimizi açıp yalvarıyoruz:

YA İLAHE'L-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha halimizi arz etmek istiyoruz.

EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur. Ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; Yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.