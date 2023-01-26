İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, dua ve ibadetlerle idrak edilecek. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılmaktadır. Bu mübarek gecede eller semaya açılıp dualar edilecek. Bu vesileyle Cuma ve kandil mesajları birlikte paylaşılıyor. İşte Whatsapp, Instagram ve Facebook'ta paylaşabileceğiniz Resimli, dualı, en güzel kandil ve cuma mesajları

Regaip Kandili, Recep ayının ilk perşembe gecesi idrak edilecek. Bu kapsamda Cuma ve Regaip Kandili mesajları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Üç ayların ilk kandili olan Regaib, bu gece dualarla, zikirlerle ve kutsal kabul edilen ibadetle geçirilecek. Cuma ve Regaip Kandili mesajları, bu iki mübarek gecenin bir arada kutlanacak olmasıyla birlikte yoğun ilgi görüyor. Bu iki mübarek günün bir arada olması dolayısıyla en güzel Cuma ve Regaip Kandili mesajlarını haberimizde derledik. İşte Regaip Kandili ile ilgili güzel sözler, Resimli, dualı, en güzel cuma mesajları 2023!

REGAİP KANDİLİ ve CUMA MESAJLARI 2023

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Cuma ve Mevlid Kandili mesajları

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Regaip Kandiliniz ve Cumanız mübarek olsun.

Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle. Regaip Kandilinizi ve ve Cumanızı kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim..

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Hayırlı Cumalar...

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Reagaip Kandiliniz ve Cumanız Mübarek Olsun.

"Regaib kelimesi bolluk, bereket, fɑzilet ɑnlɑmınɑ gelir. Bu gece Allɑh'ın lütuflɑrının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ɑylɑrın ilk Kɑndil gecesidir. Hɑyırlı olsun..."

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, bu gece cuma gecesi... Regaip kandilin mübarek olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı cumalar, kandiliniz kutlu olsun

Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte af diliyorum ve sığınıyorum rahmetine. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle... Hayırlı Cumalar, Hayırlı Kandiller...

"Kandil kadar aydınlık,kandil kadar rahmetli günlerimizin ve yıllarımızın olması duâsıyla."

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Regaip Kandiliniz ve Cumanız Mübarek Olsun..

"Rahmet iklimi mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili'nin feyzi üzerimize, rahmeti geçmişimize, bereketi evlerimize dolsun amin. Rabbim tüm dualarımızı kabul etsin. "

"Regaip istemek demek, biz de hayırlar isteriz,

Ya Rab; Biz de bağışlanmak dileriz .

Ya Rab! Bizlere güzel bir ahlak,hayırlı bir ömür, dünya ve ahiret güzelliği ver,

Bizleri adaletine razı olanlardan eyle."

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Mübarek Regaip Kandiliniz ve Cumanız hayırlı olsun!.

Her müminin, riayet etmesi ve vefalı olması gerekli olan hususlar şunlardır: Din saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı. Regaip Kandiliniz ve Cumanız Mübarek Olsun...

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Regaip Kandiliniz ve cumanız kutlu olsun.

"Regaip Kandilinizi kutlar, dualarınızın kabul olması dileğiyle tüm insanlığa hoşgörü, barış ve huzur getirmesini dilerim."

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Regaip Kandilinizi ve Cumanızı Kutlarım...

"Sevgiye dokunamazsın ama her şeyi güzelleştirdiğini bilirsin. Acı nereye dokunuyorsa, aminler oraya şifa olsun."

"Rahmet, bereket, mağfiret iklimi üç ayları müjdeleyen Regaip Kandili'nin milletimize, İslâm âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Regaip Kandiliniz ve Cumanız mübarek olsun.

Mübarek Regaip kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz ve Cumanız mübarek olsun...

REGAİP KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?

Yüce Allah'ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip gecesi denilmiştir.

Rasulullah Efendimizin babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece olduğu iddia edildiği Regaib kandili ahirete yatırım günü olarak görülmektedir.