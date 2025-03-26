Resimli Kadir gecesi mesajları 2025 | Ayetli, hadisli, dualı, en güzel Kadir gecesi kutlama mesajları

Kadir gecesi tüm İslam aleminde dualarla karşılanıyor. Müslümanlar, bin aydan hayırlı olan bu mübarek geceye bir kez daha kavuşmanın huzur ve sevincini yaşıyor. Bu anlamlı geceyi sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, gönülleri ısıtan ve maneviyatı yansıtan Kadir Gecesi mesajları ile duygularını ifade etmeyi tercih ediyor. Özellikle ayetli, hadisli ve resimli kandil mesajları, bu özel geceyi dost, akraba ve yakın çevreyle paylaşmanın en güzel yoludur.

Müslümanlar, bin aydan hayırlı olan bu mübarek geceye bir kez daha kavuşmanın huzur ve sevincini yaşıyor. Kısa, öz ve anlam yüklü bu mesajlar, gönülden gelen duaları satırlara taşıyor. Siz de Kadir Gecesi'nin feyzini paylaşmak için etkileyici mesajlarla sevdiklerinize bu geceyi hatırlatabilirsiniz. İşte Ayetli, hadisli, dualı, en güzel Kadir gecesi kutlama mesajları

RESİMLİ, DUALI, HADİSLİ, AYETLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Bin aydan hayırlı bu gece, dualarımızın kabul olduğu, kalplerimizin arındığı bir gece olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Ellerin semaya, gönlün Mevla'ya döndüğü bu kutlu gecede, Rabbim tüm dualarını kabul etsin. Hayırlı kandiller.

Rahmetin yeryüzünü sardığı bu gecede, kalbin nurla dolsun, duaların göğe ulaşsın. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Yıldızlar şahit olsun bu gece edilen dualara, kalpler affa kavuşsun. Kadir Geceniz kutlu, gönlünüz huzurlu olsun.

Bu gece öyle bir gece ki; sabırla edilen dua, sevapla geri döner. Kadir Gecesi'niz hayırlara vesile olsun.

Kalbiniz dua, ruhunuz huzurla dolsun. Kadir Gecesi tüm sevdiklerinize şifa, evinize bereket getirsin.

Kadir Gecesi, affa açılan kapıdır. Rabbim bizleri affına mazhar olan kullarından eylesin. Hayırlı kandiller.

Meleklerin yeryüzüne indiği bu mübarek gecede, kalbiniz ferahlıkla, ömrünüz bereketle dolsun. Kadir Geceniz kutlu olsun.

Karanlıklar içinde bir nur gibi parlayan Kadir Gecesi'nde, hayatınıza ışık olacak dualar dilerim. Hayırlı kandiller.

Kadir Gecesi vesilesiyle kırgınlıklar son bulsun, gönüller barışsın, sevgi büyüsün. Geceniz hayırla dolsun.

"Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir Suresi, 3. Ayet)

"Kim Kadir Gecesi'ni imanla ve sevabını Allah'tan bekleyerek ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır." Hadis-i Şerif

"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on gecesinde arayın." Hadis-i Şerif

"İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler." Kadir geceniz kutlu olsun

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir Suresi 1-5)

Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.[Taberani]

Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz'e: "–Ey Allah'ın Resûlü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuş, Efendimiz de: "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!" diye dua et!" buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)