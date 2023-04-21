Sabah namazı kazası, vaktini geçiren Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. İmsak vakti girdikten sonra sabah namazı kılınabilir. Bir namazın vakti girdikten sonra öncelikle o vaktin namazını kılmak daha uygun olmakla birlikte, o vaktin namazını kaçırma tehlikesi olmadığı sürece, öncesinde kaza namazı kılınabilir. Sabah namazı güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkana kadar kılınmaz. Peki Sabah namazı kazası nasıl kılınır? Sabah namazının kazası ne zaman kılınır? İşte sabah namazının kazası ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Sabah namazının önemine işâret eden birçok âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîf bulunmaktadır. İmsak vakti girdikten sonra sabah namazı kılınabilir. Sabah namazının vakti öğle namazının vakti girince çıkar.

Sabah namazı imsak vaktinde okunan ezandan itibaren güneş vaktine kadar (imsak saati ile güneş doğum saati arasında) kılınabilmektedir. Ancak sabah namazının güneş doğmadan önce kılınması gerekmektedir. Sabah namazının imsaktan 30-40 dakika sonra kılınması önerilmiştir.

SABAH NAMAZI KAZASI NE ZAMAN KILINIR?

Sabah namazı farzının kazası için en doğru olan vakit; güneş doğduktan 45 dakika sonra başlamakta olup öğle vakti saatine 45 dakika kala sona erer. Bu süre aralığında sabah namazı kazası sünneti ve farzı ile kaza edilerek kılınabilir.

Kaza namazı kılmanın belirli bir vakti yoktur. Kerâhat vakitler haricinde her zaman kaza namazı kılınabilir. Fakat Sabah namazı için durum biraz farklıdır.

Sabah namazının vakti imsakla girer, güneşin doğmasıyla biter. Sabah namazını zamanında kılamayan kişi güneşin doğmasından ve kerahat vaktinin çıkmasından sonra, Öğle vakti kerahat girmeden önce kılabilirse hem sünnetini hem de farzını kaza eder.

SABAH NAMAZI NE ZAMAN KILINMAZ?

İmsak vakti ile başlayan sabah namazı güneş doğana kadar kılınabilir. Ancak sabah namazı güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkana kadar kılınmaz. Kerahat vaktinden öğle namazı vaktine kadar ise farzı ve sünneti kaza edilir. Öğle namazı vakti de geçti ise sadece farzı kılınarak kaza edilmektedir.

SABAH NAMAZININ KAZASI KAÇ REKATTIR, NASIL NİYET EDİLİLİR?



Sabah namazının kazası 2 rekattır. Bir namaz nasıl kılınıyorsa kazası da aynı şekilde kılınır. Sadece niyet farkı vardır.

Euzu-besmele çektikten sonra "Niyet ettim Allah rızası için, vaktine yetişip de en son kılamadığım sabah namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir.

SABAH NAMAZININ FARZININ KILINIŞI

1. Rekat

Sabah namazı kazası, vaktini geçiren Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. İmsak vakti girdikten sonra sabah namazı kılınabilir. Bir namazın vakti girdikten sonra öncelikle o vaktin namazını kılmak daha uygun olmakla birlikte, o vaktin namazını kaçırma tehlikesi olmadığı sürece, öncesinde kaza namazı kılınabilir. Sabah namazı güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkana kadar kılınmaz. Peki Sabah namazı kazası nasıl kılınır? Sabah namazının kazası ne zaman kılınır? İşte sabah namazının kazası

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.