Sabah namazı, imsak vakti ile başlayıp güneş doğana kadar kılınır. Erken saatte uyanmak zor geldiği için zahmetli gelen fakat mükafatı çok büyük olan ibadettir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) 'Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın C.C koruması altındadır' buyurmuştur. Sabah namazı güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkana kadar kılınmaz. Buna göre sabah namazı ne zaman kılınmaz? Sabah kerahat vakti ne zaman? İşte sabah namazının kılınacağı vakit dili

SABAH NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?



İmsak vakti girdikten sonra sabah namazı kılınabilir. Sabah namazının vakti öğle namazının vakti girince çıkar.

Sabah namazı imsak vaktinde okunan ezandan itibaren güneş vaktine kadar (imsak saati ile güneş doğum saati arasında) kılınabilmektedir. Ancak sabah namazının güneş doğmadan önce kılınması gerekmektedir. Sabah namazının imsaktan 30-40 dakika sonra kılınması önerilmiştir.

SABAH NAMAZI NE ZAMAN KILINMAZ?



İmsak vakti ile başlayan sabah namazı güneş doğana kadar kılınabilir. Ancak sabah namazı güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkana kadar kılınmaz. Kerahat vaktinden öğle namazı vaktine kadar ise farzı ve sünneti kaza edilir. Öğle namazı vakti de geçti ise sadece farzı kılınarak kaza edilmektedir.

SABAH KERAHAT VAKTİ NE ZAMAN?



Farz ve Nafile bütün namazların kılınmasının mekruh olduğu vakitler üçtür: Güneşin doğuşundan itibaren ışınları gözleri kamaştırır hâle gelinceye kadarki sabah vakti, kerahat zamanıdır. Bu vakit, güneşin doğuşundan sonraki takriben 45-50 dakikalık bir zamandır.

Kerahat vakitleri, İslam dininde ibadetin mekruh sayıldığı zaman dilimlerini ifade eder. Kerahat vakitleri içerisinde ibadet etmenin ya da namaz kılmanın dinen mekruh olarak sayılmasının en önemli sebebi, güneşe tapanlara benzetilmemek şeklinde açıklanır. Güneşin doğuş zamanında, batış zamanında ve tam tepede olduğu noktalarında mevcut olması zamanında geçmiş dönemler içerisinde helak olan pek çok topluluğun ateşe ve bununla birlikte güneşe tapmalarından dolayı kaynaklanır.

SABAH NAMAZI KAZASI NE ZAMAN KILINIR?



Sabah namazı farzının kazası için en doğru olan vakit; güneş doğduktan 45 dakika sonra başlamakta olup öğle vakti saatine 45 dakika kala sona erer. Bu süre aralığında sabah namazı kazası sünneti ve farzı ile kaza edilerek kılınabilir.

Sabah namazının önemine işâret eden birçok âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîf bulunmaktadır.