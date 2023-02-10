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Sabah namazının kazası nasıl kılınır? Sabah namazının kazası saat kaça kadar kılınır?

Sabah namazı, imsak vakti ile başlayıp güneş doğana kadar kılınır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) 'Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın C.C koruması altındadır' buyurmuştur. Sabah namazı güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkana kadar kılınmaz. Kazası ise öğle vaktinden önce kılınmalıdır. Buna göre sabah namazının kazası nasıl kılınır? Sabah namazının kazası saat kaça kadar kılınır? İşte konuyla ilgili Diyanet'in açıklaması

10 Şubat 2023 Cuma 09:52 - Güncelleme:
Sabah namazının kazası nasıl kılınır? Sabah namazının kazası saat kaça kadar kılınır?
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Sabah namazını kaza etmek isteyen Müslümanlar, saat kaça kadar kılınabileceğini sorguluyor. Sabah namazının vakti imsakla girer, güneşin doğmasıyla biter. Sabah namazının imsak vaktinden 30-40 dakika sonra kılınması önerilmiştir. Peki Sabah namazının kazası saat kaça kadar kılınır? Sabah namazının kazası nasıl kılınır? İşte detaylar...

SABAH NAMAZI KAZASI NE ZAMAN KILINIR?

Sabah namazı farzının kazası için en doğru olan vakit; güneş doğduktan 45 dakika sonra başlamakta olup öğle vakti saatine 45 dakika kala sona erer. Bu süre aralığında sabah namazı kazası sünneti ve farzı ile kaza edilerek kılınabilir.

Sabah namazını zamanında kılamayan kişi güneşin doğmasından ve kerahat vaktinin çıkmasından sonra, Öğle vakti kerahat girmeden önce kılabilirse hem sünnetini hem de farzını kaza eder.

SABAH NAMAZININ KAZASI NASIL KILINIR?

Kaza namazı kılacak olan kişinin kılacağı namazı belirleyerek niyet etmesi asıldır. Fakat üzerinde çok sayıda kaza namazı varsa, geçmiş namazları kaza ederken, "Vaktinde kılamadığım ilk sabah/ ilk öğle/ ilk ikindi/ ilk akşam/ ilk yatsı namazını kılmaya" şeklinde niyet edebileceği gibi, " kılamadığım son sabah/ son öğle/ son ikindi/ son akşam/ son yatsı namazını kılmaya" şeklinde de niyet edebilir.

Kur'an'da vaktinde kılınamayan namazların kaza edilmesi ile ilgili olarak açık bir ifade bulunmamakla birlikte, Hz. Peygamber (s.a.s.) vaktinde kılamadığı namazları kaza etmiş ve ashabına da bunu tavsiye etmiştir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), "Kim namazı unutursa veya uyuyup kalırsa hatırlayınca onu kılsın. Onun keffâreti ancak budur." (Buhârî, Mevâkîtü's-Salât, 37; Müslim, Mesâcid, 315) buyurmuştur. Ayrıca Hayber Fethinden dönerken, bir yerde konakladıklarında uyuyakalmışlar ve vaktinde kılamadıkları sabah namazını güneş doğduktan sonra kaza etmişlerdir (Müslim, Mesâcid, 309).

Beş vakit namazın farzı ve vitir namazı kaza edilir. Kazaya kalan sabah namazı, o günün öğle vaktinden önce kaza edilecekse sünneti de kaza edilir. Ayrıca öğle namazının dört rekâtlık ilk sünneti de vakit çıkmadıkça öğlenin farzından sonra kılınır.

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