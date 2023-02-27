Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı Şubat'ın 21'inde başladı. Şaban ayının 13, 14 ve 15. gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Bu günler Eyyam-ı Biyd olarak bilinmektedir. Şaban ayının 15. gecesi aynı zamanda Berat Kandilidir. Peki Şaban ayı 13, 14, 15. günü ne zaman 2023? Şaban ayı 13, 14, 15. gün orucunun sevabı nedir? İşte Peygamber efendimizin (S.A.V) bu ayda oruç tutmakla ilgili Hadisleri

ŞABAN AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

Şaban ayının 13. günü: 5 Mart Pazar

Şaban ayının 14. günü: 6 Mart Pazartesi

Şaban ayının 15. günü: 7 Mart Salı

ŞABAN AYI 13, 14, 15. GÜN ORUCUNUN SEVABI NEDİR?



Şaban ayı Recep ayından sonra ve Ramazan'dan bir önceki aydır. Mübarek Ramazan ayının habercisi olarak bilinir. Şaban ayının 13, 14 ve 15. günleri olan eyyam-ı bıyd–ı oruçlu geçirene ALLAH birinci güne on bin sene, ikinci ve üçüncü günde yüz bin senelik ecir verir.

Şaban ayının 15. gecesi aynı zamanda Berat Kandilidir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Peygamber Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyor:

"Şaban benim ayımdır." Ayrıca "Şaban günahları temizleyendir" (Keşfu'l-Hafa,2 / 9.)

Recep ve Şaban ayında tutulan oruçlar nafile oruçtur. Yani tutulursa sevabı çok ancak tutulmazsa herhangi bir günahı yoktur. Fakat hadisler ışığında Şaban ayında oruç tutmanın fazileti ve ecri büyüktür.

Şaban ayı orucunun faziletini açıklayan hadislerde Peygamberimiz (s.a.v) Şaban ayında oruç tutmayı öğütlemiştir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını verirler.

Peygamber efendimiz (S.A.V) şöyle buyururlar:

"Bu Receb ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Bu nedenle Ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim." (Nesai, Savm, 70.)

Allah Teala Hazretleri aylardan Receb, Şa'ban, Ramazan ve Muharrem aylarını ihtiyar etmiş ve bunlardan da Şaban ayı Efdali Enbiya sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin şehri olduğu için Şa'ban ayını faziletli kılmıştır. Şakkı Kamer Şaban ayında vuku bulmuştur.

ŞABAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Şaban ayında tutulması gereken oruçlarla ilgili bazı tavsiyeler bulunur. Şaban ayının 1. Günü, 13. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 14. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15. Günü (Eyyam-ı Biyd Orucu) ve 30. Gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Ayrıca Şaban ayının 1. Gecesi, 15. Gecesi ve 27. Gecesinin ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmiştir.

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

ŞABAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Şaban ayı içerisinde oruç tutmak isteyen kişiler "Niyet ettim Allah rızası için yarınki nafile orucumu tutmaya" şeklinde niyet edebilir.