4 Mart 2022 Cuma 11:06 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 11:06

Şaban ayı ilk 10 gün zikirleri, bu mübarek ayın başlamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Bu ayda Nafile namaz kılmak, oruç tutmak ve zikir çekmek gibi ibadetlerin yapılması, din alimleri tarafından tavsiye edilmiştir. Peygamber efendimiz "Şaban günahları temizleyendir" diyerek bu ayda yapılan ibadetletlerin sevabını vurgulamıştır. Peki Şaban ayı ilk 10 gün zikirleri nelerdir? Şaban ayı ilk on gün zikri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 dini takvimler listesinde yer alan bilgiye göre, bu yıl Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başladı. Şaban ayının 15. gecesinde Berat Kandili idrak edilecek.

'Şaban günahları temizleyendir' Peygamber efendimiz bu ayın önemini oldukça fazla vurgulamıştır. Bu vesileyle Şaban ayında bol bol zikir çekip dua etmek çok önemlidir. Müslümanların Allah tarafından bağışlanacağı umulan bu mübarek geceyi barındıran bu ayda Allah'ın isimlerini zikretmek ve ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler için Şaban ayı ilk on gün zikrini haberimizde derledik.

(Keşfu'l-Hafa,2 / 9.)

ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11. günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

21. günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"

Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"

Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.

ŞABAN AYININ İLK 10 GÜNÜNDE;

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

100 kere "Subhânallâhi'l-Latif Celle şanüh" zikri çekilir.

ŞABAN AYININ İKİNCİ 10 GÜNÜNDE;

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

100 kere "Subhânallâhi'r-Razzâk Celle şanüh" zikri çekilir.

ŞABAN AYININ ÜÇÜNCÜ 10 GÜNÜNDE;

Allâhümme barik lena fi Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

100 kere "Subhânallâhi'l-Azîz Celle şanüh" zikirleri çekilir.

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