Şaban ayı; Üç ayların ikincisi olması nedeniyle İslam alemi için mübarek aylar arasında yer alıyor. Ramazan'ın başlangıcına müjdeleyici olan bu ay aynı zamanda içerisinde Berat Kandili'ni de barındırıyor. Her günü ayrı faziletli olan Şaban ayı'nda Allah'a açılan eller geri çevrilmeyeceğine ve sevapların amel defterine 2 katı olarak yazılacağına inanılır. Peki Şaban ayı ne zaman 2023? Şaban ayına kaç gün kaldı? İşte Diyanet 3 aylar takvimi

ŞABAN AYI NE ZAMAN 2023?

Diyanet 2023 dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Şaban ayı, Şubat'ın 21'inde başlayacak. Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili olarak 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Şaban ayının bitişiyle başlayacak olan Ramazan ayı ise 23 Mart'ta idrak edilecek.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed; "Şaban değerli bir aydır ve benim ayımdır. Arşı taşıyan melekler bu ayı çok büyük saymakta ve hakkını eda etmektedirler. Bu ayda müminlerin rızıkları Ramazan ayından dolayı artmaktadır. Cennet kendisini süsler ve ziynetlenir. Müminlerin rızıkları bu ayda taksim edildiği için bu aya Şaban ayı denilmiştir. Bu ay amel etme ayıdır. Bu aydaki her iyilik yetmiş kat olur. Kötülükler (amel defterinden) silinir ve günahlar bağışlanır. İyi ameller kabul edilir. Allah Teala, bu ayda kullarından övünür ve arşından oruç tutan ve ibadet eden kullanırına bakar. Arşını taşıyanların karşısında onlardan övünç duyar." buyurmuştur.

DİYANET KANDİL TARİHLERİ VE DİNİ GÜNLER

21.02.2023 Salı Şaban ayı başlangıcı

06.03.2023 Pazartesi Berat Kandili

23.03.2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17.04.2023 Pazartesi Kadir Gecesi

20.04.2023 Perşembe Arefe

21.04.2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

22.04.2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

23.04.2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

27.06.2023 Salı Arefe günü

28.06.2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29.06.2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30.06.2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01.07.2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

19.07.2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

28.07.2023 Cuma Aşure Günü