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Dini Haberler

Şaban ayı tesbihleri ve zikirleri nelerdir? Şaban ayı ilk 10 gün zikirleri

Müslümanlar için maneviyatı yüksek Şaban ayı başladı. Ramazan ayının müjdecisi olan Şaban ayında zikir çekmek, nafile namaz kılmak ve oruç tutmak gibi ibadetlerin yapılması, din alimleri tarafından tavsiye edilmiştir. Bu kapsamda Şaban ayı ilk 10 gün zikirlerini haberimizde derledik. Peki Şaban ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte Şaban ayı ilk 10 gün zikirleri

26 Şubat 2023 Pazar 13:07 - Güncelleme:
Şaban ayı tesbihleri ve zikirleri nelerdir? Şaban ayı ilk 10 gün zikirleri
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Şaban ayı ilk 10 gün zikirleri, bu ayda ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Peygamber efendimiz 'Şaban günahları temizleyendir' diyerek bu ayda yapılan ibadetlerin sevabını vurgulamıştır. Bu vesileyle Şaban ayında bol bol zikir çekip dua etmek çok önemlidir. Peki Şaban ayı tesbihleri ve zikirleri nelerdir? İşte Şaban ayı ilk 10 gün zikirleri ve çekilecek tesbihler

ŞABAN AYI TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ NELERDİR?

Rasül-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üç aylarda: "Allahım! Receb ve Şa'ban'ı hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır." buyurmuştur. İşte Ramazan'ın habercisi olan şaban ayında çekilecek tesbihler ve zikirler...

Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11. günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

21. günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan" tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.

ŞABAN AYININ İLK 10 GÜN ZİKİRLERİ

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

100 kere "Subhânallâhi'l-Latif Celle şanüh" zikri çekilir.

ŞABAN AYININ İKİNCİ 10 GÜN ZİKİRLERİ

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

100 kere "Subhânallâhi'r-Razzâk Celle şanüh" zikri çekilir.

ŞABAN AYININ ÜÇÜNCÜ 10 GÜN ZİKİRLERİ

Allâhümme barik lena fi Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

100 kere "Subhânallâhi'l-Azîz Celle şanüh" zikirleri çekilir.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını vermiştir.

Ebu Hüreyre rivayetiyle Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Receb şehrullahdır. Şa'ban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır.

Peygamber (sav) Efendimiz, "Şaban benim ayımdır." Ayrıca "Şaban günahları temizleyendir" buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu'l-Hafa,2 / 9.)

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