Safer ayı ne zaman 2022? Safer ayı ile ilgili hadisler nelerdir?

Safer ayı, tarihte bazı kavimlerin müsibetlere uğradığı bir aydır. Bu nedenle bu ayı bol bol ibadetle idrak etmek gerekir. Peygamberimiz Safer ayı ile ilgili hadislerinde bu ayın uğursuz olduğu yönündeki inanışlara dair ümmetini aydınlatmıştır. Peki Safer ayı ne zaman 2022? İşte Safer ayı ile ilgili hadisler

SAFER AYI NE ZAMAN 2022?

Hicri takvime göre yılın ikinci ayı olan Safer ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre, bu yıl Ağustos'un 28'inde başladı.

SAFER AYI İLE İLGİLİ HADİSLER NELERDİR?

Safer ayı, hicri aylar kaza, bela ve musibetlerin yaşandığı bir ay olarak bilinir. Safer ayı ile ilgili hadisler ve din alimlerine göre bu ayda bol bol tövbe edip, ibadetleri yerine getirmek gerekir. İşte Peygamber efendimizin Safer ayı ile ilgili hadisleri

"İslam'da taşe'üm (uğursuz sayma, kötüye yorma) yoktur; en iyisi iyiye yormadır." Hadis-i şerif - Buharî

"Eşyada uğursuzluk yoktur, Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur." Hadis-i şerif - Müslim

HZ. MUHAMMED'İN SAFER AYINDA ETTİĞİ DUA

"Allahümme bârik lenâ bi duhulissafer vahtimlena bil' hayri ve'zzafer."

ANLAMI: "Allah'ım! Safer ayının girişini bize mübarek eyle, hayır ve zaferle bu ayı bize tamamlat!"

SAFER AYI BELA AYI MI?

Safer ayı geçmişte bazı felaketlerin gerçekleştiği bir zaman dilimi olarak ta inanılmaktadır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur.

Yine cahiliye devrinden başka bir inanş ise, veba salgınının bu aya denk geldiği ve bu aya dair uğursuzluk söylentilerinin böylece başladığı iddiasıdır.

Safer ayı hakkındaki Câhiliye anlayışını reddeden hadis (Buhârî, "Ṭıb", 19; Ebû Dâvûd, "Ṭıb", 24), daha çok nesî uygulanarak saferin haram ay kabul edilmesinin yasaklandığı şeklinde yorumlanmıştır; ancak bağlam bu ayla ilgili bâtıl inanışların geçersiz olduğu anlamının çıkarılmasına da elverişlidir.

Safer ayında Müslümanlar için bir bela yoktur. Bu yanılgı, Kuran'da ve sahih Hadis külliyatlarında hiçbir dayanağı yoktur.