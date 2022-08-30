Safer ayı duası, bu ayda yaşanabilecek müsibetlerden korunmak isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Safer ayında belalardan korunmak için günahlara bolca tövbe etmeli, istiğfar çekmeli ve kaza namazı kılınmalıdır. Aynı zamanda sadaka verilmeli ve salavatlar getirilmelidir. Peki Safer ayında belalardan korunmak için okunacak dualar nelerdir? İşte detaylar

SAFER AYINDA KILINACAK NAMAZ VE OKUNACAK DUALAR

Safer ayında her gün mutlaka 100 kere "LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM" denilmelidir. Günde 100 kere söyleyenden, en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela, musibet kaldırılır.

Kevser Sûresi, İhlâs Sûresi, Ayetel Kürsi, Felâk Sûresi, Fatiha, Nâs Sûresi, Estağfirullah El Azime, Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunabilir. Aynı şekilde her vakitte olduğu gibi Kur'an-ı Kerim okumak, zikir ve tesbihatta bulunmak önerilir.

Safer ayında ilk 15 gün her güne 100 defa:

"ALLÂHÜMME FERRICNÂ BIDÜHÛLIIS SAFERII VEHTIYIMLENÂ BILHAYRI VEZZAFERI" diye dua edilir.

Anlamı: Allah'ım bizi seferin girişiyle ferahlat, genişlet. Bize bu ayı hayırla ve zaferle tamamlat.

SAFER AYI DUALARI

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Allah'ım! Kulun, peygamberin, rasûlün Muhammed'e ve âline salât u selâm eyle ve onları mübârek kıl!

Allah'ım, bugünün şerrinden, bugünde ve Sen'in ilminde bulunan her türlü şiddet, belâ ve musîbetlerden Sana sığınırım. Yâ Dehr, yâ Diyâr, yâ Keynân, yâ Keynûn, yâ Evvel, yâ Ebed, yâ Mübdi', yâ Muîd, yâ Ze'l-Celâli ve'l-İkrâm, ey şerefli Arş'ın sahibi, Sen istediğin her şeyi yaparsın.

Allah'ım, ebrâr ve seçkin kulların hürmetine hiçbir zaman uyumayan gözünle beni, kendileriyle beraber yaşamakla beni imtihan ettiğin malımı, evlâdımı, dînimi ve dünyamı koruyup kolla, rahmetinle ey Azîz, ey Ğaffâr, ey Kerîm, ey Settâr, rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah'ım, ey pek güçlü ve kuvvetli olan, ey Şedîd, ey Azîz, ey Kerîm, ey Kebîr, ey Müteâl, izzetinle ve yüceliğinle bütün mahlûkâta boyun eğdirdin, yâ Muhsin, yâ Mücmil, yâ Mütefaddıl, yâ Mün'im, yâ Mükrim, Sen'den başka ilâh yoktur.

Allah'ım, yâ Latîf, semâları ve arzı yaratarak lütufta bulundun, hakkımızda vereceğin hüküm ve takdirlerinde bize de lutufkâr davran, bize âfiyet vererek belâlardan sâlim kıl, güç ve kuvvet ancak Sen'in yardımınladır, rahmetinle lutfeyle ey merhametlilerin en merhametlisi! Allah bize yeter ve O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah'ın tevfîki iledir. Allah, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!"

"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ ındeke a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."

Anlamı: "Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e (asm) ve onun Ehl-i beytine salât eyle. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarırsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip eyle. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır."

SAFER AYI BELA AYI MIDIR?

Safer ayı, Hicrî ayların ikincisidir.

Diyanet'ten yapılan Safer ayı açıklamasına göre Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olarak bilinmektedir. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde bir yeri yoktur.

Bu nedenle böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu tarz bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" şeklinde buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19)

SAFER AYI İLE İLGİLİ AYETLER

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla,

"...Selâm size! Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı..." (el-En'âm, 54)

"Sabrettiğinize karşılık size selam olsun! Dünya yurdunun sonu (cennet) ne güzeldir!" (er-Ra'd, 24)

"...Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (sâlih) amellere karşılık cennete girin!" (en-Nahl, 32)

"Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona (Hz. Îsâ'ya) selâm olsun!" (Meryem, 15)

"Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün selâm banadır." (Meryem, 33)

"(İbrahim babasına:) Selâm sana, dedi, Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü O, bana karşı çok lütufkârdır." (Meryem, 47)

"...Selâm hidâyete tâbî olanlaradır." (Tâhâ, 47)

"...Selâm olsun seçkin kıldığı kullarına!" (en-Neml, 59

"«...Size selâm olsun. Biz kendini bilmezleri (arkadaş edinmek) istemeyiz» derler." (el-Kasas, 55)

"Onlara merhametli Rabb'in söylediği selâm vardır." (Yâsîn, 58)

"Bütün âlemlerde Nûh'a selam olsun! İşte biz muhsinleri (iyiliklerde bulunan, işini sağlam yapan ve ihsan duygusuyla yaşayan güzel insanları) böyle mükâfatlandırırız. Zira o, bizim mü'min kullarımızdan idi." (es-Sâffât, 79-81)

"İbrahim'e selâm! dedik. Biz muhsinleri böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mü'min kullarımızdandır." (es-Sâffât, 109-111)

"Mûsâ ve Hârûn'a selâm olsun. Doğrusu biz, muhsinleri böylece mükâfatlandırırız. Şüphesiz, ikisi de mü'min kullarımızdandı." (es-Sâffât, 120-122)

"Selâm olsun İlyâsîn'e! Şüphesiz biz, muhsinleri işte böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mü'min kullarımızdandı." (es-Sâffât, 130-132)

"Gönderilen bütün peygamberlere selâm olsun!" (es-Sâffât, 181)

"...Selâm size! Tertemiz geldiniz. Artık ebedî kalmak üzere girin buraya." (ez-Zümer, 73)

"O gece, selâm doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar." (el-Kadir, 5)

Yine belalardan korunmak için; Ayet-el Kûrsi okunması tavsiye edilmektedir. Evden çıkarken veya eve girerken Ayet-el Kûrsi okunmalıdır. Evden çıkarken bu duayı okuyan kişi her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okuyan kişinin iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işleri hayırlı olur ve fakirliği önlenir. Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.