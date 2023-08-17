Safer ayı başladı. Bu ayda birinci kat semaya 320.000 bela indiğine dair bir inanış vardır. Tarihte bu ayda talihsiz olaylar yaşanmıştır. Safer ayında yeryüzüne nazil olacak belâlardan korunmak için okunacak Safer ayı duasını haberimizde derledik. İşte Safer ayında belalardan korunmak için okunacak dualar

SAFER AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?



Safer ayında her gün mutlaka 100 kere "LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM" denilmelidir. Günde 100 kere söyleyenden, en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela, musibet kaldırılır.

Kevser Sûresi, İhlâs Sûresi, Ayetel Kürsi, Felâk Sûresi, Fatiha, Nâs Sûresi, Estağfirullah El Azime, Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunabilir. Aynı şekilde her vakitte olduğu gibi Kur'an-ı Kerim okumak, zikir ve tesbihatta bulunmak önerilir.

Safer ayında ilk 15 gün her güne 100 defa:

"ALLÂHÜMME FERRICNÂ BIDÜHÛLIIS SAFERII VEHTIYIMLENÂ BILHAYRI VEZZAFERI" diye dua edilir.

Anlamı: Allah'ım bizi seferin girişiyle ferahlat, genişlet. Bize bu ayı hayırla ve zaferle tamamlat.

SAFER AYI DUALARI

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla."

Allah'ım! Kulun, peygamberin, rasûlün Muhammed'e ve âline salât u selâm eyle ve onları mübârek kıl!

Allah'ım, bugünün şerrinden, bugünde ve Sen'in ilminde bulunan her türlü şiddet, belâ ve musîbetlerden Sana sığınırım. Yâ Dehr, yâ Diyâr, yâ Keynân, yâ Keynûn, yâ Evvel, yâ Ebed, yâ Mübdi', yâ Muîd, yâ Ze'l-Celâli ve'l-İkrâm, ey şerefli Arş'ın sahibi, Sen istediğin her şeyi yaparsın.

Allah'ım, ebrâr ve seçkin kulların hürmetine hiçbir zaman uyumayan gözünle beni, kendileriyle beraber yaşamakla beni imtihan ettiğin malımı, evlâdımı, dînimi ve dünyamı koruyup kolla, rahmetinle ey Azîz, ey Ğaffâr, ey Kerîm, ey Settâr, rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah'ım, ey pek güçlü ve kuvvetli olan, ey Şedîd, ey Azîz, ey Kerîm, ey Kebîr, ey Müteâl, izzetinle ve yüceliğinle bütün mahlûkâta boyun eğdirdin, yâ Muhsin, yâ Mücmil, yâ Mütefaddıl, yâ Mün'im, yâ Mükrim, Sen'den başka ilâh yoktur.

Allah'ım, yâ Latîf, semâları ve arzı yaratarak lütufta bulundun, hakkımızda vereceğin hüküm ve takdirlerinde bize de lutufkâr davran, bize âfiyet vererek belâlardan sâlim kıl, güç ve kuvvet ancak Sen'in yardımınladır, rahmetinle lutfeyle ey merhametlilerin en merhametlisi! Allah bize yeter ve O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah'ın tevfîki iledir. Allah, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!"

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur.