Salatı Tefriciye Salatı Münciye, Kandil gecelerinde ve Müslümanlar için özel günlerde en çok okunan dualar arasında yer alıyor. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) dünyaya teşrif ettiği gündür. Bu gece eller semaya açılarak dualar ve tövbeler Allah'a sunulacak. Bu özel gecede efendimizi anmak isteyenler için Salat-ı Tefriciyye ve Salat-ı Münciye Dualarının Türkçe okunuşu ve meali haberimizde yer alıyor.

SALATI TEFRICIYE NE IÇIN OKUNUR?

İslam âlimi olan İmam Kurtubi'nin bir beladan ya da sıkıntıdan kurtulmak isteyen kişilerin veya hayırlı bir işe niyetlenen kişilerin Salat-ı Tefriciye duasını 4444 defa okumasının yararı olacağını söylediğine inanılmaktadır.

SALAT-I TEFRİCİYE DUASININ TÜRKÇE OKUNUŞU:

"Allâhumme salli salaten kâmileten ve sellim selamen tâmmen ala Seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukda bihil-havaicu ve tünalü bihir-reğâibü ve hüsnül-havatimi ve yustaskal ğamamu bivechihil Kerim ve ala âlihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek."

SALAT-T TEFRICIYE DUASININ ANLAMI

Salat-ı Tefriciye duasının Türkçe meali şu şekildedir:

"Allah'ım! Bizim Efendimiz olan Hz. Muhammed'e (sav) mükemmel bir salât ve rahmet, kusursuz bir selâmet ve selâm vermeni temenni ediyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine pek çok düğüm çözülür, sorunlar ve belalar onun hürmetine açılarak dağılır, dilek ve gereksinimler onun hürmetine yerine getirilir. Amaçlara O'nun hürmetine erişilir, güzel neticeler O'nun hürmetine elde edilir. O'nun şerefli olan yüzü hürmetine bulutlarda yer alan yağmur istenilir, Allah'ım, onun ehlî beytine, onun ashabına da her göz kırpacak kadar olan zamanda (her an, saniye) her nefes alabilecek vakitte sana malum olan varlıklar sayısı kadar salât et."

SALATI MÜNCİYE DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Salatı Münciye duasının okunuşu şu şekildedir: 'Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, salaten tüncina biha min cemil ehvali vel afat, ve takdi lena biha cemial hacat, ve tatahhiruna biha min cemiisseyyiat ve terfeuna biha aledderecaat, ve tebelliguna biha aksal gayat, min cemiil hayrati fil hayati ve badel memaat.'

SALATI MÜNCİYE DUASI ANLAMI

'Allahım! Peygamber efendimize salat eyle. Öyle bir salat olsun ki o salat vesilesi ile bizi bütün korku ve afetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi tüm günahlardan temizle, bizi en yüksek derecelere yükselt ve onun sayesinde bizi, hayatta ve ölümden sonra da bütün hayırların en son noktasına ulaştır. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin.'

SALATI MÜNCİYE NE IÇIN OKUNUR?

Salat-ı Münciye salavatlar arasında en çok bilinen ve faziletli bir duadır.

Salat-ı Münciye (Salaten Tüncina) duası da Peygamber Efendimize, salat-u selam getirerek, Allah'tan niyazda bulunma duasıdır. Salat-ı Münciye okumanın büyük sevabı vardır. Bu duaya devam edenin belalardan, kötülüklerden korunacağı, hacetinin kolay karşılanacağı, rızkının bol ve bereketli olacağı vaad edilir.

Salatı Münciye duası genellikle farz namazlarından sonra ya da tesbihat sırasında okunan bir duadır. Bu duayı okumak için herhangi bir zaman ve sayı yoktur. Salatı Münciye duası istendiği kadar istendiği zaman okunabilir. Bu duayı okumayı adet edinmiş kişiler yokluktan uzak olurlar ve darlık çekmezler.

Namazlarda ya da namazlardan sonra tesbihat esnasında duayı okumak mümkündür. 11 kez okunması gereken bir dua olsa da istendiği zaman gün içinde okunması da mümkündür. Aynı zamanda bu duayı okumayı alışkanlık haline getiren kişilerin Cenab-ı Hakk'ın en yüksek mertebesine ulaştıkları bilinmektedir.