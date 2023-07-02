İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2023 Pazar / 14 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0451
  • EURO
    28,4526
  • ALTIN
    1597.99
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dini Haberler

Seferi namazı nasıl kılınır? Seferi namazı için nasıl niyet edilir?

Seferi namazı, Müslümanlara farz kılınan namaz ibadetinin yolcuyken hafifletilmesi olarak ifade edilebilir. Seferi namazı nedir, nasıl kılınır ve niyet edilir? Seferiyken farzı 4 rekat olan; Öğle, ikindi ve yatsı namazlarının farzı 2 rekat olarak kılınır. Peki Seferi namazı için nasıl niyet edilir? Seferi namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

2 Temmuz 2023 Pazar 15:00 - Güncelleme:
Seferi namazı nasıl kılınır? Seferi namazı için nasıl niyet edilir?
ABONE OL

Seferi namazı, Müslümanlara yolculuk esnasında kolaylık olması için tanınmış bir durumdur. Yolculuk esnasında farzı 4 rekat olan namazlar, seferi durumda 2 rekat olarak kılınır. Yalnız akşam namazının farzı 3 rekat kılınır. Peki Seferi namazı nasıl kılınır? Seferi namazı için nasıl niyet edilir? İşte seferi namzın kılınışı

SEFERİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Yolculuk halinde olan kişi seferi sayıldığı için farz namazlar iki rekat olarak kılınır. Seferi namazının iki rekat veya dört rekat olarak kılınmasında mezheplere göre farklı görüşler mevcuttur.

Seferi olduğunuz durumlarda 4 rekatlık farz namazlar, 2 rekat kılınır. Seferi namazı olabilmesi için fıkhi olarak bazı şartlar gerekmektedir. Fıkhi şartlar arasında yolculuğun 90 km olarak gidilmesi beyan edilmektedir. Zaman kıstasına göre ise bu 3 günlük yolu ifade etmektedir. Seferi namaz özelliklerini taşıyan kişiler farz namazlarını 2 rekat azaltarak namaz kılabilmektedirler.

SEFERİ NAMAZI İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Seferi namazına niyet ederken rekat sayısını ve seferi olduğunu söylemeye gerek yoktur. Namaza her zamanki gibi niyet edilir. (Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının farzını kılmaya)

Seferi olduğu kabul edilen bir kişinin seferi namazı kılabilmesi için ezan vaktinin gelmesi ve namaz süresinin girmesi gerekmektedir. Namaz süresinin içerisinde herhangi bir zamanda normal namaz kılar gibi yalnızca farzlardan 2 rekat eksiltme ile kılınmaktadır.

  • seferi namazı
  • namaz ibadeti
  • yolculuk sırasında namaz
  • sefer esnasında ibadet
  • sefer halinde namaz süresi
  • sefer namazı için niyet etmek
  • seferi namazlar nasıl kılınır

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.