Seferi namazı, Müslümanlara yolculuk esnasında kolaylık olması için tanınmış bir durumdur. Yolculuk esnasında farzı 4 rekat olan namazlar, seferi durumda 2 rekat olarak kılınır. Yalnız akşam namazının farzı 3 rekat kılınır. Peki Seferi namazı nasıl kılınır? Seferi namazı için nasıl niyet edilir? İşte seferi namzın kılınışı

SEFERİ NAMAZI NASIL KILINIR?



Yolculuk halinde olan kişi seferi sayıldığı için farz namazlar iki rekat olarak kılınır. Seferi namazının iki rekat veya dört rekat olarak kılınmasında mezheplere göre farklı görüşler mevcuttur.

Seferi olduğunuz durumlarda 4 rekatlık farz namazlar, 2 rekat kılınır. Seferi namazı olabilmesi için fıkhi olarak bazı şartlar gerekmektedir. Fıkhi şartlar arasında yolculuğun 90 km olarak gidilmesi beyan edilmektedir. Zaman kıstasına göre ise bu 3 günlük yolu ifade etmektedir. Seferi namaz özelliklerini taşıyan kişiler farz namazlarını 2 rekat azaltarak namaz kılabilmektedirler.

SEFERİ NAMAZI İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?



Seferi namazına niyet ederken rekat sayısını ve seferi olduğunu söylemeye gerek yoktur. Namaza her zamanki gibi niyet edilir. (Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının farzını kılmaya)

Seferi olduğu kabul edilen bir kişinin seferi namazı kılabilmesi için ezan vaktinin gelmesi ve namaz süresinin girmesi gerekmektedir. Namaz süresinin içerisinde herhangi bir zamanda normal namaz kılar gibi yalnızca farzlardan 2 rekat eksiltme ile kılınmaktadır.