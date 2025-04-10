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  • Şevval ayı 6 gün orucu peş peşe mi tutulur, aralıklı mı? Şevval orucu niyeti nasıl yapılır?
Dini Haberler

Şevval ayı 6 gün orucu peş peşe mi tutulur, aralıklı mı? Şevval orucu niyeti nasıl yapılır?

Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Ramazan ayından sonra gelen bu ayda 6 gün oruç tutmak çok sevaptır. Öyle ki, Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından 6 gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” buyurmuştur. Peki, Şevval ayı 6 gün orucu peş peşe mi tutulur, aralıklı mı? Şevval orucu niyeti nasıl yapılır?

10 Nisan 2025 Perşembe 07:37 - Güncelleme:
Şevval ayı 6 gün orucu peş peşe mi tutulur, aralıklı mı? Şevval orucu niyeti nasıl yapılır?
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Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek ramazan ayında tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür. Peki Şevval orucuna nasıl niyet edilir? Şevval ayı 6 gün orucu peş peşe mi tutulur, aralıklı tutulabilir mi? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması...

ŞEVVAL AYI 6 GÜN ORUCU PEŞ PEŞE Mİ TUTULUR?

Şevval orucu, halk arasında '6 gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir. Veya Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.

ŞEVVAL ORUCU NİYETİ NASIL YAPILIR?

Şevval orucuna niyet ederken: "Niyet ettim Allah rızası için bugün şevval orucu tutmaya." denilebilir.

Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimine göre 30 Mart 2025 tarihinde başlayan Şevval ayı 28 Nisan'da sona erecek ve Zilkade başlayacak.

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