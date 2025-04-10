Şevval ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Şevval (uteka) namazı hangi vakitte kılınır?

Şevval ayında nafile olarak kılınan Uteka namazı, Allah'a yaklaşmak açısından büyük bir fırsat olarak görülür. Ramazan Bayramı'nın hemen ardından gelen Şevval ayı, İslam takvimine göre hicrî yılın onuncu ayıdır ve bu ayda yapılacak ibadetlerin fazileti oldukça büyüktür.

Şevval ayı namazı olarak bilinen ibadeti yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Şevval ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?' gibi sorulara cevap arıyor. Peki, Şevval namazı hangi vakitte kılınır? Uteka namazına asıl niyet edilir? İşte detaylar...

ŞEVVAL AYI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Şevval ayında kılınan namazlar ve tutulan oruçlar, Ramazan ibadetinin devamı niteliğindedir.

Sözlükte "yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak" anlamlarındaki şevl kökünden türeyen şevvâl kelimesi kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır.

Uteka namazı, özellikle Şevval ayında kılınan nafile bir namazdır. Bu namaz, kişinin maneviyatını artırma ve Ramazan ayının ardından ibadetlerine devam etme niyetiyle kılınır.

Enes (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim Şevval ayı içerisinde gece veya gündüz 8 rekat kılar, her rekatında Fatiha Suresi'nden sonra 15 kere İhlas Suresi okur, namazını bitirince 70 kere 'Sübhânellâh' der, sonra 70 kere de bana salevât okursa (Allahümme Salli Ale Seyyidina Muhammedivveale Ali Seyyidina Muhammed), beni hak ile peygamber olarak gönderen Allah-u Te'ala adına yemin ederim ki Allah-u Te'ala o kişi için kalbine hikmet pınarları akıtır ve dilini hikmetle konuşturur, ayrıca Allah-u Te'ala ona dünyanın derdini ve devasını (başına gelen şeylerden nasıl kurtulacağını) gösterir.

8 rekatlık uteka namazı gündüz kılındığında 4 rekatta bir selamla, gece kılındığında ise 2 rekatta bir selam verilerek kılınır.

Her rekatta Fatiha suresi ve 15 ihlas okunur.

Namaz bitince,

70 kere Sübhânellâh denir. Sonra

70 kere de Salevât okunur.

Şevval namazı hangi vakitte Kılınır?

Şevval ayı boyunca, ayın herhangi bir gününde kılınabilir. Özellikle nafile ibadetlere yönelmek isteyenler için büyük bir fırsattır. Şevval ayında kılınacak nafile namazlar, Ramazan sonrası ibadet şuurunu korumak ve maneviyatı canlı tutmak adına önemlidir.

Bu ayda nafile olarak kılınan Şevval namazı, Allah'a yaklaşma ve Ramazan'daki manevi atmosferi sürdürme amacı taşır.

Bu namazlar, duha (kuşluk), teheccüd, tesbih veya genel nafile namazlar şeklinde kılınabilir. Belirli bir "şekli" ya da "zorunlu vakti" yoktur; ancak Şevval ayında kılınması faziletli kabul edilir.

ŞEVVAL AYI İBADETLERİNİN FAZİLETİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v), Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmayı tavsiye etmiş, bunu tüm yıl oruç tutmuş gibi değerlendirmiştir.

Bu ayda kılınan namazlar da aynı şekilde nafile sevabı taşır ve kulun Allah'a yakınlaşmasına vesile olur.

Ramazan sonrası rehavete kapılmadan, ibadetlerde istikrarın sembolüdür.