Şevval orucu ne zaman ve nasıl tutulur? Şevval orucu, Ramazan orucu yerine geçer mi?

Şevval ayı 6 gün orucunun ne zaman tutulacağı, Ramazan Bayramının bitmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Hz. Peygamber'in (s.a.s.), "Kim ramazan orucunu tutar ve ona şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." hadisinden yola çıkarak şevval ayında 6 gün oruç tutmak isteyen Müslümanlar, Şevval orucunun ne zaman ve nasıl tutulacağını merak ediyor. İşte konu ile ilgili detaylar...

Şevval ayı, Ramazan Bayramının ilk günü başladı. Bayramda oruç tutmak haram olduğundan, Şevval orucunun ne zaman tutulacağı mera konusu oldu. Buna göre Şevval orucu hangi günlerde tutulur? İşte Şevval orucu hakkında bilmeniz gerekenler...

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Müslümanlar, Ramazan ayının ardından gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir. Bu orucun bayramın hemen ardından ara verilmeden tutulması daha faziletli sayılmakla birlikte aralıklarla tutulması da mümkündür.

Böylelikle Hz. Muhammed'in buyurduğu gibi sanki bütün yıl oruç tutmuş gibi olur.

ŞEVVAL ORUCU NASIL TUTULUR?

Şevval ayı orucu, Hicri takvimin 10. ayında tutulan bir oruçtur.

Ramazan ayının ardından içerisine girilen Şevval ayında tutulan Şevval orucu, 6 gün sürmektedir. Şevval orucu peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir.

Şevval orucu, tıpkı Ramazan ayında tutulan oruç gibidir. İmsak vaktinde oruç başlar ve akşam ezanında oruç bozulur. Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.

ŞEVVAL ORUCU, RAMAZAN ORUCUNUN YERİNE GEÇER Mİ?

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır.

Diyanet'e göre Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.