Terviye günü ne zaman, hangi gün 2023? Terviye günü ne yapılır?

Terviye günü (Yevm-i Terviye) Zilhicce'nin 8'nci günüdür Terviye 'suya kandırmak' veya 'gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek' demektir. Rivayete göre Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüştür. Sözlük anlamı ile suya kandırmak ve gördüğü rüya üzerinde düşünmek anlamlarında gelen Terviye günü, dini açıdan önemli bir manaya sahiptir. Peki Terviye günü ne zaman 2023, hangi gün? Terviye günü ne yapılır? İşte detaylar...

TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?



Zilhicce Ayı 19 Haziran Pazartesi günü başladı. Arefe gününden 1 gün önce olan Terviye günü ise bu yıl 26 Haziran Pazartesi günü idrak edilecek.

Hicri takvimin günleri akşam ile başlar. Yani gece gündüzden önce gelir. Dolayısıyla Terviye gecesi Haziran ayının 25'inin akşamıdır.

Yevm-i Terviye (Terviye günü): Zilhicce'nin 8'nci günüdür. Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir.

Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir. Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim gördüğü Rüya üzerinde bugün düşündüğü için, bu güne "Terviye Günü" denir.

"Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğu" rivayet edilir.

Zilhicce terviye günü, hacıların güçsüz ve yorgun düşme ihtimalleri dolayısıyla oruç tutmalarının doğru olmadığı bilgisinin yer aldığı gündür. Hz. Peygamber (s.a.s.), arefe günü Arafat'ta olanların oruç tutmalarını yasaklamıştır. Çünkü hac ibadetini yaparken daha zinde ve canlı olmaları, öncesinde nafile oruç tutmuş olmalarından daha hayırlı olarak nitelendirilmektedir.

TERVİYE GÜNÜ NE YAPILIR?



Terviye Günü olarak adlandırılan Zilhicce ayının sekizinci gününü ibadetle ihya etmek çok faziletlidir.

Terviye Günü 10 istiğfar, 10 salavat, 10 kelimei tevhid, 10 Hasbünallah ve nimel vekil, 3 İhlas ve 1 Fatiha okuyup dua etmek çok kıymetlidir.

Terviye günü gibi mübarek günlerde Allah'ı anmak, onu tesbih etmek çok faziletlidir. Terviye günü zikirlerinin en başta geleni ise "Tekbir"dir... Çünkü tekbir, kulun Allah'tan başka hiçbir şeyi ibadete layık görmeyip ilan etmesi; sadece Allah Teâlâ'yı en büyük, en yüce ve en üstün kabul edip bunu kalbiyle tasdik, diliyle de ikrar etmesidir.

Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir.

Oruç tutmak: Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak sünnettir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

Namaz kılmak: Terviye gününde namaz kılmak ve ibadet etmek çok faziletlidir.

Zilhicce ayının sekizinci günü olan Terviye gününde; ilki dört, peşinden 2 rekât daha olmak üzere altı rekât namaz kılınması tavsiye edilmiştir.

Terviye namazı gün içerisinde akşam vaktine kadar kılınabilir.