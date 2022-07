Teşrik tekbiri, arefe günü sabah namazıyla birlikte başladı, Bayramın dördüncü günü ikindi namazından sonra bitecek. "Teşrik" Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak anlamına gelirken, "Tekbir" ise Allah'ı ululamak, yüceltmek anlamına geliyor. Teşrik tekbiri getirmek kadın-erkek her Müslümana vaciptir. Peki Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır, kazası nasıl olur? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması

Teşrik Tekbiri; Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar farz namazlardan sonra toplam 23 defa söylenir. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre Teşrik tekbiri kadın-erkek her Müslümana vaciptir.

Ebû Hanîfe'ye göre teşrik tekbirinin; Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın birinci günü ikindi namazına kadar sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir. Namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre müstehaptır. (İ.K.)

TEŞRİK TEKBİRİ UNUTULURSA NE YAPILIR?

Teşrik günlerinde herhangi bir namazdan sonra tekbir getirilmesi unutulursa, Kurban bayramının 4.günü ikindi namazı dahil kılınacak bir namazın farzının peşinden kâzâ edilmesi gerekir.

Teşrik tekbiri getirmeyi unutan kimse; kahkahayla gülmek, dünya kelamı konuşmak, bir şey yemek veya o mahalden ayrılmak gibi, namazla tekbir arasını herhangi bir şekilde ayırmış olursa, tekbir ondan sakıt olur. Teşrik tekbiri hanefi mezhebine göre kaza edilir ama diğer üç mezhebe göre sünnet olduğu için kaza edilmez.

TEŞRİK TEKBİRİ KAZASI NASIL OLUR DİYANET?

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Teşrîk tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanır. İbrahim (a.s), gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (a.s) gökten buna bedel olarak bir koç getirir.

Dünya semasına ulaştığında Cebrail (a.s); "Allahu ekber, Allahu ekber" diyerek, tekbir getirir. İbrahim (a.s) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail (a.s) da; "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der.[es-Saffât, 37/102, 107; İsmail maddesi; el-Mavsılî, el-İhtiyar li Ta'lîli'l-Muhtar, Kahire (t.y), I, 87, 88].

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Teşrik Tekbiri, "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde söylenir.

Türkçe anlamı: "Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur"

Hz. Peygamberin, bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın son günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).