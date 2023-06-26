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Teşrik tekbiri unutulursa ne yapmalıyız? Teşrik tekbirinin kazası olur mu?

Teşrik tekbiri; Arefe günü sabah namazıyla birlikte başlar, bayramın dördüncü günü ikindi namazından sona erer. Kurban Bayramı boyunca farz namazlarının ardından Teşrik tekbiri getirmek kadın-erkek her Müslümana vaciptir. Peki Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır, kazası olur mu? İşte Diyanet'in konuyla ilgili fetvası

26 Haziran 2023 Pazartesi 12:31 - Güncelleme:
Teşrik tekbiri unutulursa ne yapmalıyız? Teşrik tekbirinin kazası olur mu?
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Kurban Bayramı'nda farz namazlarından sonra okunan Teşrik Tekbiri Arefe Günü sabah namazıyla başlar. Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Namazdan sonra Teşrik tekbiri getirmeyi unutan müminler "Unutulan teşrik tekbirinin kazası olur mu?, Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır?" gibi sorulara cevap arıyor. İşte detaylar...

TEŞRİK TEKBİRİNİN KAZASI OLUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre, Peygamber Efendimizin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiği bildiriliyor.

Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre Arefe günü (27 Haziran 2023 Salı) sabah namazından, bayramın dördüncü günü olan 1 Temmuz Cumartesi günü ikindi namazına kadar 23 vakit her farzın ardından getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Peki Teşrik tekbiri kazası nasıl olur? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması

TEŞRİK TEKBİRİ UNUTULURSA NE OLUR?

Teşrik günlerinde herhangi bir namazdan sonra tekbir getirilmesi unutulursa, Kurban bayramının 4.günü ikindi namazı dahil kılınacak bir namazın farzının peşinden kâzâ edilmesi gerekir.

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır.

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

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