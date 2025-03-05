Tilavet secdesi hangi cüzlerde var? Kuran'da secde ayetleri hangi cüzlerdedir?

Tilavet secdesi; Kur'ân'da on dört yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi hâlinde yapılan secdeye denir. Hanefîlere göre vacip, Şafiî ve Hanbelîlere göre sünnet-i müekkededir. Peki, Kuran'da secde ayetleri hangi cüzlerdedir? Tilavet secdesi hangi cüzlerde var? İşte secde ayetlerinin bulunduğu cüzler, sureler ve ayet numaraları

TİLAVET SECDESİ HANGİ CÜZLERDE VAR?

Tilavet secdesi, Kur'an-ı Kerim'de geçen 14 secde ayetinden birini okuyunca veya işitince yapılması gereken özel bir secdedir.

Kur'an-ı Kerim'de 14 secde ayeti bulunmaktadır.

Bu secde ayetlerinin okunması, işitilmesi halinde yapılması gereken secdeye ise tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi ayetin okunmasının hemen ardından yapılabileceği gibi sayfanın veyahut da hatimi bitirmesinin ardından da yapılabilmektedir.

Namaz dışında secde ayetini okuyan veya secde ayetini işiten kişi, tilâvet secdesine niyet ederek tekbir alır ve secdeye gider. Üç defa "sübhâne rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra tekbir alarak secdeden kalkar ve Tilavet secdesi duası okur.

Tilâvet secdesini hemen yerine getirmek mecburiyeti olmamakla birlikte, bu secdenin anlamına ve amacına uygun olan davranış, mümkünse secdenin hemen o anda yapılmasıdır. Meselâ, arabada giderken tilâvet secdesi yapması gereken kimse bunu ima ile yapabilir.

Bir toplulukta Kur'an okunurken secde âyeti okunmuşsa, Kur'an okuyan kişinin kendisi öne geçerek tilâvet secdesini topluca yaptırması güzel olur. Bu secde yapılırken kadınlarla aynı hizada durulmuş olması problem teşkil etmez. Fakat herkes istediği gibi, bulunduğu yerde tek tek de secde yapabilir.

İşte secde ayetlerinin bulunduğu cüzler, sureler ve ayet numaraları:

9. CÜZ - A`raf sûresi - 206

13. CÜZ - Ra`d Sûresi - 15

14. CÜZ - Nahl sûresi - 49

15. CÜZ - İsrâ sûresi - 107

16. CÜZ - Meryem sûresi - 58

17. CÜZ - Hacc sûresi - 18

19. CÜZ - Furkan sûresi - 60

19. CÜZ - Neml sûresi - 25

21. CÜZ - Secde sûresi - 15

23. CÜZ - Sâd sûresi - 24

24. CÜZ - Fussılet sûresi - 37

27. CÜZ - Necm sûresi - 62

30. CÜZ - İnşikak sûresi - 21

30. CÜZ - Alâk sûresi - 19

TİLAVET SECDESİ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI

Okunuşu: "Semi'nâ ve ata'nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."

Anlamı: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır." (Bakara, 2/285) der.

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

Tilâvet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın "Allâhüekber" diyerek secdeye varılır.

Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a'lâ" denildikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkılır. Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir. Secdeye giderken ve kalkarken "Allâhüekber" ve secde esnasında "Sübhâne rabbiye'l-a'lâ" denilmesi sünnettir. Aynı şekilde secdenin oturduğu yerden değil de, ayaktan yere inilerek yapılması, secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması ve secdeden kalkarken "gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilmesi müstehaptır.