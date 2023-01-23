Üç aylar ile ilgili resimli sözler! 'Üç aylarımız mübarek olsun' mesajları

Üç aylar başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan bu zaman diliminde gökten rahmet yağar. Bu kutlu ayların gelmesiyle birlikte Üç aylar ile ilgili resimli sözler ve 'Üç aylarımız mübarek olsun' mesajları sosyal medyada ve Whatsapp'ta paylaşılıyor. Peygamber efendimiz (s.a.s) bu aylar için, "Recep Allah'ın, Şa'ban benim Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu kapsamda sevdiklerinize gönderebileceğiniz Üç aylar ile ilgili resimli sözleri haberimizde derledik. İşte, WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook'tan paylaşabileceğiniz Üç aylar ile ilgili resimli sözler ve mesajlar...

ÜÇ AYLAR İLE İLGİLİ RESİMLİ SÖZLER!



Rahmetin bol olduğu, duanın kabul olduğu eksiklerin tamamlandığı gafletin kalktığı ve kardeşliğin tesis edildiği bu mübarek üç ayların hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarımız mübarek olsun..

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarımız mübarek olsun..

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun..

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç aylarımız mübarek olsun..

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.

'ÜÇ AYLARIMIZ MÜBAREK OLSUN' MESAJLARI



Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar..

Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman'ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarımız mübarek olsun.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim..

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun...

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim...