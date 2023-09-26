Üç ayların ne zaman başlayacağına dair araştırmalar, bu mübarek aylarda ibadet edecek olan Müslümanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin içinde yer aldığı üç aylarda, oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve sadaka vermek gibi ibadetleri yerine getirmek çok faziletlidir. Peki Üç aylar ne zaman başlıyor 2024? İşte Diyanet 2024 dini günler takvimine göre 3 ayların başlangıç tarihi

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2024 yılı Dini günler takvimine göre 3 aylar 12 Ocak, Cuma günü Receb ayıyla birlikte başlayacak.

Üç aylar, Hicri takvimde önemli aylardan olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarına denir. Faziletli olduğu için bu dönemde ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve mübarek Ramazan ayına hazırlık yapılır.

Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları haram aylardır. Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.

Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

2023 Diyanet 3 aylar takvimine göre; Recep ayı ile başlayan üç ayların ilk günü 12 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. Şaban ayı Şubat'ın 11'inde, Ramazan ayı ise Mart'ın 11'inde başlayacak.

2024 KANDİLLER NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcından bir gün önce ise Regaib Kandili kutlanacak. Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek.

Miraç Kandili 6 Şubat Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili