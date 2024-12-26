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Dini Haberler

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2025 Üç aylar takvimi açıklandı!

Müslümanlar için büyük bir anlam taşıyan Üç Aylar, 2025 yılında 1 Ocak Çarşamba günü Recep ayı ile başlıyor. İçerisinde Regaib, Miraç, ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi önemli günleri barındıran bu kutsal dönemde, ibadet ve manevi arınma ön plana çıkıyor. Peki Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının 1. günü ne zaman? İşte 2025 Üç aylar takvimi ve önemli günler...

26 Aralık 2024 Perşembe 11:28 - Güncelleme:
Üç aylar ne zaman başlıyor? 2025 Üç aylar takvimi açıklandı!
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2025 yılına girerken Müslümanlar, Üç Ayların başlangıcını heyecanla bekliyor. Üç Aylar, İslam takviminde özel bir yere sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan manevi bir yolculuktur. Bu aylar, Müslümanlar için tövbe, arınma ve ibadetlerini artırma fırsatı sunar. Peki üç aylar ne zaman? 2025 Recep ayı hangi gün başlıyor?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılında Üç Aylar, 1 Ocak Çarşamba günü başlayarak Ramazan'a kadar sürecek.

Üç Ayların başlangıcını simgeleyen Recep ayı, "Allah'ın ayı" olarak bilinir. Bu ay, günahlardan arınma ve tövbe için eşsiz bir fırsat sunar. Özellikle Regaib Kandili ve Miraç Kandili gibi özel geceler, Müslümanların ibadet ve dualarını artırması için önemli zamanlardır.

1 Ocak Çarşamba günü Recep ayı ile başlayacak bu manevi dönem, Ramazan ayına kadar devam edecek. Bu dönemde yapılacak ibadetlerin fazileti, Müslümanlar için büyük önem taşıyor.

2025 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 dini günler takvimine göre Üç Aylar boyunca kutlanacak önemli günler şunlardır:

1 Ocak 2025 Çarşamba: Üç Ayların Başlangıcı

2 Ocak 2025 Perşembe: Regaib Kandili

26 Ocak 2025 Pazar: Miraç Kandili

13 Şubat 2025 Perşembe: Berat Kandili

1 Mart 2025 Cumartesi: Ramazan Ayı Başlangıcı

26 Mart 2025 Çarşamba: Kadir Gecesi

RECEP AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Namaz ve Dua: Farz ibadetlerin yanı sıra nafile namazlar ve dualarla Allah'a yaklaşmak.

Tövbe ve İstiğfar: Günahlardan arınma adına tövbe etmek ve Allah'ın bağışlamasını dilemek.

Sadaka ve Yardım: İhtiyaç sahiplerine yardım ederek manevi kazanç elde etmek.

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