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Dini Haberler

Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet açıkladı

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar, 12 Ocak Cuma günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün 'vakithesaplama.diyanet.gov.tr' internet adresinde yer alan bilgiye göre, üç ayların başlangıcı recep ayından bir gün önce 11 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 11:05 - Güncelleme:
Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet açıkladı
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Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, üç ayların başlangıcı recep ayından bir gün önce 11 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 6 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 24 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 10 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

"MÜSLÜMANLARIN SOYKIRIMA UĞRADIĞI BU GÜNLERDE ÜÇ AYLARI FIRSAT BİLEREK RABB'İMİZE YALVARMALIYIZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç ayları rahmet, bereket, mağfiret ve arınmaya vesile olacak zaman dilimleri olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Üç ayların içinde birçok önemli gün ve gecelerin olduğunu belirten Bozkurt, "Üç aylar, oruç, teravih namazı ve fırsat gecelerini barındırması açısından önemlidir. Biz de bu dönemde dünyevi telaşlarımızın yanında manevi iklime yönelmeye çalışmalı, kendimize çekidüzen vermeliyiz." dedi.

Ayrıştırma, ötekileştirme ve kutuplaştırma kültürünün çok yaygınlaştığına dikkati çeken Bozkurt, "Müslümanların topyekun soykırıma uğradığı, küresel güçlerin İslam dünyasını abluka altına aldığı bu günlerde üç ayları ve içindeki mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek Rabb'imize yalvarmalıyız. Bu dönemde kaynaşma, dayanışma ve yardımlaşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Bozkurt, özellikle üç aylarda dua etmenin önemine değinerek, "Gazze'de, Filistin'de ve dünyanın birçok yerinde mazlum ve mağdur olan halklar için dua etmeliyiz. Birliğimizi, dirliğimizi ve yardımlaşmamızı eksik etmemeliyiz. Müslümanlar kenetlenmeye ve birbirleriyle kardeş olmaya her zaman muhtaçtır. Ama bugünler buna daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerdir." ifadelerini kullandı.

  • Recep Şaban Ramazan
  • Mukaddes aylar
  • İslam aleminde

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