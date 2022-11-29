İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan, manevi diriliş ve arınma mevsimi üç ayların başlamasına kısa bir süre kaldı. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği 3 aylarda ibadet etmek çok faziletlidir. Peki Üç ayların başlangıcı ne zaman? 2023 üç aylar ne zaman başlıyor? İşte Diyanet 2023 dini günler takvimi

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI NE ZAMAN?



Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. Üç ayların başlangıcı ise 23.01.2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

2023 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Ocak ayının 23'ünde başlayacak olan üç aylarda yer alan Regaip Kandili ise 26 Ocak Perşembe günü kutlanacak.

DİYANET 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı