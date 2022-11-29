İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan, manevi diriliş ve arınma mevsimi üç ayların başlamasına kısa bir süre kaldı. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği 3 aylarda ibadet etmek çok faziletlidir. Peki Üç ayların başlangıcı ne zaman? 2023 üç aylar ne zaman başlıyor? İşte Diyanet 2023 dini günler takvimi
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI NE ZAMAN?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. Üç ayların başlangıcı ise 23.01.2023 Pazartesi günü idrak edilecek.
2023 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ocak ayının 23'ünde başlayacak olan üç aylarda yer alan Regaip Kandili ise 26 Ocak Perşembe günü kutlanacak.
DİYANET 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan PazartesiRamazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı