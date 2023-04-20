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Yarın bayram namazı kaçta kılınacak? 2023 Ramazan Bayramı için İl il bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Yarın bayram namazı için camiye gidecek olan vatandaşlar, yaşadıkları ilin bayram namazı saatini sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır, Bursa, Trabzon, Antalya ve İstanbul başta olmak üzere il il bayram namazı vakitlerini paylaştı. Peki yarın bayram namazı kaçta kılınacak? İşte il il 2023 Ramazan Bayramı namaz saatleri

20 Nisan 2023 Perşembe 17:07 - Güncelleme:
Yarın bayram namazı kaçta kılınacak? 2023 Ramazan Bayramı için İl il bayram namazı saatleri
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Bayram namazı saatleri Diyanet tarafından açıklandı. Her bayramda olduğu gibi bu sene de Müslümanlar sabah bayram namazı için camilere akın edecek. Bu sene İstanbul'da bayram namazı 06.49'da, Ankara'da bayramı namazı 06.34'te ve İzmir'de bayram namazı ise 06.59'da kılınacak. Peki, diğer illerde yarın bayram namazı kaçta kılınacak? İşte il il 2023 Ramazan Bayramı namaz saatleri

YARIN BAYRAM NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilin Ramazan Bayramı namazı vakitlerini paylaştı. Buna göre, Adana'da bayram namazı saat 06.27'de, Ankara'da bayram namazı saat 06.34'te, Bursa'da bayram namazı saat 06.49'da, Diyarbakır'da bayram namazı saat 06.07'de, Edirne'de bayram namazı saat 06.58'de, İstanbul'da bayram namazı saat 06.49'da ve İzmir'de bayram namazı saat 06.59'da kılınacak.

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek. İşte 2023 Ramazan Bayramı için il il bayram namazı saatleri...

2023 RAMAZAN BAYRAMI İÇİN İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 06.27

Adıyaman: 06.15

Afyonkarahisar: 06.45

Ağrı: 05.54

Aksaray: 06.31

Amasya: 06.22

Ankara: 06.34

Antalya: 06.46

Ardahan: 05.54

Artvin: 05.57

Aydın: 06.56

Balıkesir: 06.55

Bartın: 06.35

Batman: 06.03

Bayburt: 06.05

Bilecik: 06.46

Bingöl: 06.05

Bitlis: 05.59

Bolu: 06.39

Burdur: 06.47

Bursa: 06.49

Çanakkale: 07.00

Çankırı: 06.31

Çorum: 06.25

Denizli: 06.52

Diyarbakır: 06.07

Düzce: 06.40

Edirne: 06.58

Elazığ: 06.10

Erzincan: 06.08

Erzurum: 06.01

Eskişehir: 06.44

Gaziantep: 06.19

Giresun: 06.11

Gümüşhane: 06.07

Hakkari: 05.53

Hatay: 06.25

Iğdır: 05.50

Isparta: 06.46

İstanbul: 06.49

İzmir: 06.59

Kahramanmaraş: 06.20

Karabük: 06.34

Karaman: 06.36

Kars: 05.53

Kastamonu: 06.29

Kayseri: 06.25

Kilis: 06.21

Kırıkkale: 06.32

Kırklareli: 06.55

Kırşehir: 06.30

Kocaeli: 06.45

Konya: 06.38

Kütahya: 06.46

Malatya: 06.14

Manisa: 06.57

Mardin: 06.05

Mersin: 06.30

Muğla: 06.55

Muş: 06.01

Nevşehir: 06.28

Niğde: 06.29

Ordu: 06.13

Osmaniye: 06.24

Rize: 06.03

Sakarya: 06.43

Samsun: 06.19

Şanlıurfa: 06.13

Siirt: 06.00

Sinop: 06.23

Şırnak: 05.58

Sivas: 06.18

Tekirdağ: 06.55

Tokat: 06.19

Trabzon: 06.06

Tunceli: 06.08

Uşak: 06.49

Van: 05.54

Yalova: 06.48

Yozgat: 06.27

Zonguldak: 06.37

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