Yarın muharrem ayının kaçıncı günü? sorusu, bu mübarek ayda oruç tutmak isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Muharrem ayının ilk 10 günü ya da 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir. Peygamberimiz bu ayda oruç tutmayı ümmetine tavsiye etmiştir. Peki yarın muharrem ayının kaçıncı günü? Muharrem ayının kaçıncı günü aşure günü olarak bilinir?

MUHARREM AYININ KAÇINCI GÜNÜ AŞURE GÜNÜ OLARAK BILINIR?

Muharrem ayının onuncu günü Aşure'dir. Aşure günü bu sene 8 Ağustos 2022, Pazartesi gününe denk geliyor.

Aşure Günü Allah, on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır.

Tarihi kaynaklara göre milattan çok önce Arap, İsrail ve Fars milletleri tarafından, Muharrem ayının Aşure günü, kutsal kabul edilen ortak bir değerdir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Muharrem ayından bir gün oruç tutan kimseye, bir gününe karşılık otuz günlük sevap vardır." buyurarak bu ayda tutulan orucun önemine değinmiştir.

YARIN MUHARREM AYININ KAÇINCI GÜNÜ?

Yarın muharrem ayının 10. günü olan Aşure günüdür. Bu sene Ağustos ayının 8'inde idrak edilecek olan aşure gününde oruç tutmak çok sevaptır.

Bu tarihte aşure yapmak şart değildir. Aşure, ülkemizde muharrem ayının 12'sinde yapıldığı gibi Muharrem ayının başından sonuna kadar da yapılıp dağıtılıyor.

MUHARREM AYINDA NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır.

Ramazan oruçlarından sonra tutulan oruçların en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçlardır.

Muharrem ayının ilk 10 günü ya da 9, 10 ve 11. günleri oruç tutanlara kat kat sevap yazılır. Peygamberimiz, özellikle Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure gününde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve "Aşure günü tutulan oruç, geçmiş senenin günahına kefaret olur" buyurmuştur. Yahudilere benzememek için de sadece Aşure gününde değil, Muharrem ayının 9. ya da 11. gününde de oruç tutulmasını tavsiye etmiştir.

MUHARREM AYININ 10. GÜNÜNDE (AŞURA) GERÇEKLEŞEN OLAYLAR

Muharrem ayının onuncu gününde peygamberlerin hayatında önemli olaylar gerçekleşmiştir. Hz. Adem ve Hz. Havva'nın tövbe duası bu günde kabul edilmiştir. İbrahim peygamberin Nemrut'un ateşinden kurtulması da bu günde gerçekleşmiştir.

Muharrem ayının onuncu gününde gerçekleşmiş diğer bir olay ise Hz. Musa'nın kavmini Kızıldeniz'i ortadan ikiye ayırarak Firavun'un zulmünden kurtarmasıdır.

Yunus peygamberin balığın karnından kurtulması, Eyüp peygamberin dertlerine şifa bulup yaralarının iyileşmesi, Hz. Yakub'un oğlu Hz. Yusuf'a kavuşması ve gözlerinin açılması gibi mucizevi olaylar da Muharrem ayının onuncu gününde yani aşure gününde vuku bulmuştur.