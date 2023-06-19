Yaz Kur'an kursu ne zaman başlıyor? Diyanet 2023 Kur'an kursu kayıt tarihleri

Yaz Kur'an kursu kayıt tarihleri, okulların kapanmasıyla birlikte sorgulanmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği yaz Kur'a kurslarına 4 yaş üzeri çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek. Diyanet tarafından düzenlenen yaz kurslarında Kur'an eğitiminin yanı sıra din eğitimi de veriliyor. Peki bu yıl yaz Kur'an kursu ne zaman başlıyor 2023? İşte Diyanet 2023 Kur'an kursu kayıt tarihleri

YAZ KUR'AN KURSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Yaz Kur'an kursları eğitimleri 11 Ağustos'ta, yatılı yaz Kur'an kursları birinci dönemi 28 Temmuz, ikinci dönem eğitimleri ise 25 Ağustos'ta sona erecek.

2023 YILI YAZ KUR'AN KURSU KAYIT VE EĞİTİM TARİHLERİ



Yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde eğitim verecek Kur'an kursları için kayıtlar 10 Temmuz'a kadar yapılabilecek, kurslar 3 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Yatılı yaz Kur'an kursları kayıtları da aynı tarihlerde başlayacak, eğitimler 3-28 Temmuz arasında verilecek.

Cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLAR YAZ KAMPLARINDA MİSAFİR EDİLECEK



Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, 4 yaş üzeri çocuk ve gençleri yaz Kur'an kurslarına beklediklerini söyledi.

Velilerin ve çocuklarının yaz Kur'an kurslarına büyük ilgi gösterdiklerini belirten Akbulut, bu kurslarda hem değerler eğitimini hem de din eğitimini verdiklerini bildirdi.

Yatılı yaz Kur'an kurslarına yönelik taleplerin arttığını ifade eden Akbulut, "Bu yıl özellikle depremi yoğun yaşayan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerimizdeki çocuklarımızı velilerinin muvafakatiyle İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri gibi illerde düzenlenecek yaz kamplarımızda misafir edeceğiz." diye konuştu.