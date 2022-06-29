Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Kurban Bayramı'nın habercisi olan bu ayda yapılan ibadetler ve dualar çok kıymetlidir. Kurban Bayramı'nın bulunduğu aya Zilhicce ayı denmektedir. Peki Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? 1 Zilhicce hangi güne denk geliyor?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, Zilhicce ayı Haziran ayının 30'unda başlıyor.

1 ZİLHİCCE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl Zilhicce ayı 30 Haziran Perşembe günü başlayacaktır. Zilhicce'nin 1. günü Haziran'ın 30'una Perşembe gününe denk gelmektedir. Zilhicce'nin 1. gecesi ise 29 Haziran'ı 30 Haziran'a bağlayan gecedir.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş , yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.