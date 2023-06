Zilhicce orucu ne zaman 2023? Zilhicce orucunun fazileti nedir?

Zilhicce orucunun fazileti, Kurban Bayramını içine alan bu mübarek ayın başlıyor olmasıyla birlikte gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Zilhicce ayı bu yıl 19 Haziran Pazartesi başlayacak. Bu ayın 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olarak idrak ediliyor. Peki 2023 Zilhicce orucu ne zaman tutulur? İşte Zilhicce orucunun fazileti

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zilhicce ayı bu yıl 19 Haziran Pazartesi başlayacak. Bu ayın 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olarak idrak ediliyor.

Zilhicce kelimesi, Arapça'da yer alan "hac ayı" anlamını taşıyan "zülhacce ve zülhicce" kelimelerini temsil eder. Hicri takvimde bir ay adı olan zilhicce ayı, senenin 12. ayı olarak bilinir.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?



Hicri takvimin 12. ayına denk gelen zilhicce ayında oruç tutulur. Peygamber Efendimizin bu ayda 9 gün Zilhicce orucu tuttuğu rivayet edilmiştir. İslam dünyası açısından önem taşıyan Zilhicce orucunda hac ibadetini yapanlara zor olacağı gerekçesiyle bilhassa vakfenin yapıldığı arefe gününde oruç tutmaları mekruh sayılmıştır.

Zilhicce ayı, Hicri takvimde yılın son ayıdır. Kurban Bayramı'nın bulunduğu ay olan Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetler için Hz. Muhammed (s.a.s.); "Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre; Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehaptır. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

ZİLHİCCE ORUCUNUN FAZİLETİ NEDİR?



Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

Fecr suresi 2. âyette geçen on gecenin, hac ayı olan zilhiccenin ilk on gecesi, hicrî yılın birinci ayı olan muharremin ilk on gecesi, ramazanın ilk veya son on gecesi olduğu yönünde değişik rivayetler vardır

Fecr suresi 2. ayet meali: "Fecre, on geceye (haccın on gecesine), çifte ve teke, (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin (değeri) var, değil mi?"