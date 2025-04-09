Zilkade ayı, İslam takviminin on birinci ayında yer alır ve Hicri yılın dört mukaddes (haram) ayından biri olarak kabul edilir. Bu özel dönemde Müslümanlar, ibadetlerine daha fazla önem vererek yaklaşan Hac ibadeti için manevi bir hazırlık sürecine girerler. Peki, Zilkade ayı ne zaman 2025? Zilkade ayı neden haramdır? İşte sebebi...

ZİLKADE AYI NE ZAMAN 2025?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, Zilkade ayının ne zaman başlayacağına dair araştırmalar hız kazandı.

Zilkade ayı, 2025 yılı için yayınlanan dini günler takvimine göre, 29 Nisan 2025 Salı günü başlayacak ve 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü sona erecek.

ZİLKADE AYI NEDEN HARAMDIR?

Zilkade ayı haram aylar olarak bilinen 4 aydan birisidir. İslam dünyasında bu haram aylarda her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasaklanmıştır. Zilkade ayının ismi de Arapça "zul" kökünden yani "dinlenme" ve "savaşsızlık" anlamından türemiştir. Bu da bu ayın huzur ve barışı simgelediğinin bir işareti olarak kabul edilir. "Haram" terimi burada dini açıdan kutsallık ve dokunulmazlık anlamında kullanılır.

Zilkade ayı, Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı arasında bir köprü vazifesi görür. Bazı kaynaklarda bu ayda, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in Kâbe'nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Musa için yarılması ve Hz. Yunus'un balığın karnından çıkma olaylarının gerçekleştiği de bahsedilmektedir. Ayrıca Zilkade ayı, hac mevsiminin de başlangıcıdır.

Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi 36. ayette bu haram ayların önemi açıkça belirtilmiştir.

Zilkade ile birlikte Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları da haram aylardır. Bu aylarda kan dökmek, zulmetmek ve kavgaya sebep olmak büyük günah olarak kabul edilir. Bu dönemler, Allah'ın huzur ortamı tesis etme buyruğunun bir parçasıdır.

ZİLKADE AYINDA NELER YAPILMALI?

Zilkade ayı, bir geçiş ve hazırlık dönemi olması nedeniyle, ibadet açısından da değerlendirilmesi gereken bir zamandır. Özellikle:

Nafile namazlar ve dualarla manevi hazırlık yapılmalı,

Kırgınlıklar giderilmeli, barış ve kardeşlik ön plana çıkarılmalı,

Günahlardan sakınılmalı, içsel arınma hedeflenmelidir.