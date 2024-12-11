İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2024 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8727
  • EURO
    36,6359
  • ALTIN
    3017.98
  • BIST100
    10166
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • 10 Aralık reyting sonuçları açıklandı! Bir Gece Masalı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul reyting sıralaması
Dizi

10 Aralık reyting sonuçları açıklandı! Bir Gece Masalı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul reyting sıralaması

Reyting sonuçları ile 10 Aralık Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oldu. Dün akşam MasterChef Türkiye programı, Bir Gece Masalı, Bahar ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Star'da ise Sen Ağlama İstanbul dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 10 Aralık 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...

11 Aralık 2024 Çarşamba 08:09 - Güncelleme:
10 Aralık reyting sonuçları açıklandı! Bir Gece Masalı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul reyting sıralaması
ABONE OL

Reyting sonuçları, Salı günü ekrana gelen iddialı yapımların izleyicisi tarafından merak ediliyor. Dün akşam; TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Show Tv'de Bahar yeni bölüm, ATV'de Bir Gece Masalı, Star TV'de ise Sen Ağlama İstanbul dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına geçti. Aynı saatlerde TV8'de yayınlanan MasterChef All Star programı ekrana geldi. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 10 Aralık 2024 dünün AB ve Total tablosu ile Bir Gece Masalı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul reyting sıralaması...

10 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Televizyon ekranlarında her Salı birçok dizi, film ve program izleyiciyle buluşuyor, medya gündemini yakından takip edenler ise bu yapımların reyting sonuçlarını merak ediyor.

Dün akşam TRT1'de Teşkilat, Show Tv'de Deha, Now Tv'de Kirli Sepeti ve TV8'de ekrana gelen MasterChef All Star programı reyting yarışına katıldı.

10 Aralık reyting sonuçları açıklandı. İşte dizilerin zirve yarışındaki sıralaması

TOTAL

2) Bir Gece Masalı 6,10

3) Bahar 5 96

6) Mehmed Fetihler Sultanı 4,47

15) Sen Ağlama İstanbul 2,53

36) Aşk Evlilik Boşanma 1,10

AB

1) Bahar 8,53

2) Mehmed Fetihler Sultanı 5,70

11) Bir Gece Masalı 2,51

13) Sen Ağlama İstanbul 2,12

23) Aşk Evlilik Boşanma 1,08

ABC1

1) Bahar 8,22

2) Mehmed Fetihler Sultanı 5,97

5) Bir Gece Masalı 4,63

13) Sen Ağlama İstanbul 2,91

35) Aşk Evlilik Boşanma 0,98

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

3 Aralık 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 Bir Gece Masalı ATV

2 Bahar SHOW TV

3 Esra Erol'da ATV

4 Bir Gece Masalı (Özet) ATV

5 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

6 Atv Ana Haber ATV

7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

9 Bahar (Özet) SHOW TV

10 MasterChef Türkiye TV8

AB REYTİNG SIRALAMASI

1 Bahar SHOW TV

2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

4 Bahar (Özet) SHOW TV

5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

6 MasterChef Türkiye TV8

7 Bir Gece Masalı ATV

8 Esra Erol'da ATV

9 Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) TRT 1

10 Kanal D Ana Haber KANAL D

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.