10 Aralık reyting sonuçları açıklandı! Bir Gece Masalı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul reyting sıralaması

Reyting sonuçları, Salı günü ekrana gelen iddialı yapımların izleyicisi tarafından merak ediliyor. Dün akşam; TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Show Tv'de Bahar yeni bölüm, ATV'de Bir Gece Masalı, Star TV'de ise Sen Ağlama İstanbul dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına geçti. Aynı saatlerde TV8'de yayınlanan MasterChef All Star programı ekrana geldi. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 10 Aralık 2024 dünün AB ve Total tablosu ile Bir Gece Masalı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul reyting sıralaması...

10 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Televizyon ekranlarında her Salı birçok dizi, film ve program izleyiciyle buluşuyor, medya gündemini yakından takip edenler ise bu yapımların reyting sonuçlarını merak ediyor.

Dün akşam TRT1'de Teşkilat, Show Tv'de Deha, Now Tv'de Kirli Sepeti ve TV8'de ekrana gelen MasterChef All Star programı reyting yarışına katıldı.

10 Aralık reyting sonuçları açıklandı. İşte dizilerin zirve yarışındaki sıralaması

TOTAL

2) Bir Gece Masalı 6,10

3) Bahar 5 96

6) Mehmed Fetihler Sultanı 4,47

15) Sen Ağlama İstanbul 2,53

36) Aşk Evlilik Boşanma 1,10

AB

1) Bahar 8,53

2) Mehmed Fetihler Sultanı 5,70

11) Bir Gece Masalı 2,51

13) Sen Ağlama İstanbul 2,12

23) Aşk Evlilik Boşanma 1,08

ABC1

1) Bahar 8,22

2) Mehmed Fetihler Sultanı 5,97

5) Bir Gece Masalı 4,63

13) Sen Ağlama İstanbul 2,91

35) Aşk Evlilik Boşanma 0,98

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

3 Aralık 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 Bir Gece Masalı ATV

2 Bahar SHOW TV

3 Esra Erol'da ATV

4 Bir Gece Masalı (Özet) ATV

5 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

6 Atv Ana Haber ATV

7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

9 Bahar (Özet) SHOW TV

10 MasterChef Türkiye TV8

AB REYTİNG SIRALAMASI

1 Bahar SHOW TV

2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

4 Bahar (Özet) SHOW TV

5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

6 MasterChef Türkiye TV8

7 Bir Gece Masalı ATV

8 Esra Erol'da ATV

9 Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) TRT 1

10 Kanal D Ana Haber KANAL D