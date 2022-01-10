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Dizi

10 Ocak 2022 Yasak Elma bu akşam var mı? Yasak Elma 127. Bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma dizisinin 10 Ocak 2022 Pazartesi akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı, dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara ara veren diziler arasına Yasak Elma da dahil oldu. Peki 10 Ocak 2022 Yasak Elma bu akşam var mı? FoX TV yayın akışında Yasak Elma 127. bölüm yerine önceki bölümün tekrarı yer alacak. Peki Yasak Elma 127. Bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yeni bölüm tarihi

10 Ocak 2022 Pazartesi 15:40 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 15:40
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10 Ocak 2022 Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu? soruları, dizinin takipçileri tarafından merak edildi. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı Yasak Elma'nın 10 Ocak Fox TV yayın akışında yer alması izleyenleri meraklandırdı. Dizinin yayın saatinde önceki bölümün tekrarı yayınlanacak. Peki Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 127. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

10 OCAK 2022 YASAK ELMA VAR MI?

Yasak Elma dizisi bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. FOX Tv yayın akışında dizinin yayınlanması gereken saatte önceki bölümün tekrarı yer alıyor.

YASAK ELMA 127. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 127. bölümüyle 17 Ocak'ta FOX'ta.

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yasak Elma dizisinin merakla beklenen son bölümünde Kumru, Yıldız'ı inandırmak için Ömer'le yakınlaşmaya devam ederken, Çağatay'la yaptığı tartışma onu bambaşka bir yola sokar.

Kumru'nun aklında onu üzen herkesten intikam almak vardır.

Yıldız ise Ömer ve Kumru'nun evleneceğinden emin olarak harekete geçer ve Çağatay'dan boşanır. Kumru, mahkeme sonrası Yıldız'ın kapısını çalar.

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