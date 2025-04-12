11 Nisan 2025 reyting sonuçları | Cuma dizilerinin reyting sıralaması nasıl?

11 Nisan reyting sonuçları merakla bekleniyor. Cuma akşamı televizyonlarda Bir Zamanlar İstanbul, Arka Sokaklar, Sustalı Ceylan, Kızılcık Şerbeti, Survivor All Star ve Gülen Gözler filmi izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oluyor. Peki Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 11 Nisan 2025 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 11 Nisan reyting sıralaması

11 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Nisan 2025 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Geçtiğimiz hafta ise "Kızılcık Şerbeti" reytinglerde fırtına gibi esti!

Show TV'nin büyük ilgi gören dizisi Kızılcık Şerbeti, tüm izleyici gruplarında haftanın en çok izlenen yapımı olmayı başardı.

Total izleyici grubunda dizinin yeni bölümü birinci sıraya yerleşirken, ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" ikinci sırada yer aldı. "Kızılcık Şerbeti"nin özet bölümü ise bu grupta üçüncülüğü kaptı.

AB grubunda da benzer bir tablo vardı. Ana bölümüyle zirvede yer alan Kızılcık Şerbeti, özet bölümüyle ikinci sırada kendine yer buldu. Gündüz kuşağının güçlü yapımlarından "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ise üçüncü sırada yer aldı.

ABC1 kategorisinde de liderlik değişmedi. Kızılcık Şerbeti haftanın en çok izlenen yapımı olurken, özet bölümü yine ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sıradaysa yarışma tutkunlarının takip ettiği "Survivor 2025 All Star – Gönüllüler" yer aldı.