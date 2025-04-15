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  • 14 Nisan reyting sonuçları nasıl şekillendi? Kızıl 14 Nisan reyting sonuçları nasıl şekillendi? Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Uzak Şehir reyting sıralaması, Sustalı Ceylan, Uzak Şehir reyting sıralaması
Dizi

14 Nisan reyting sonuçları nasıl şekillendi? Kızıl 14 Nisan reyting sonuçları nasıl şekillendi? Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Uzak Şehir reyting sıralaması, Sustalı Ceylan, Uzak Şehir reyting sıralaması

14 Nisan reyting sonuçları, dün akşam ekrana gelen yapımların izleyicisi tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamı TRT1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, NOW Tv'de Kızıl Goncalar ve Kanal D'de Uzak Şehir dizileri yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken Show Tv'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Yol Arkadaşım 2 filmi, ATV'de Sustalı Ceylan, TV8'de Survivor All Star ekrana geldi. Peki, dün akşam en çok ne izlendi? İşte 14 Nisan 2025 reyting sonuçları

15 Nisan 2025 Salı 07:28 - Güncelleme:
14 Nisan reyting sonuçları nasıl şekillendi? Kızıl 14 Nisan reyting sonuçları nasıl şekillendi? Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Uzak Şehir reyting sıralaması, Sustalı Ceylan, Uzak Şehir reyting sıralaması
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14 Nisan 2025 Pazartesi reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Pazartesi akşamı televizyonlarda birbirinden sürükleyici dizi ve filmlerin yanı sıra yarışma programları ekrana geldi. Dün akşam televizyonlarda; Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar, Sustalı Ceylan, Uzak Şehir ve Survivor seyirciyle buluştu. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki, pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 14 Nisan reyting sonuçları

14 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon ekranlarında her Pazartesi birçok dizi, film ve program izleyiciyle buluşuyor, medya gündemini yakından takip edenler ise bu yapımların reyting sonuçlarını merak ediyor.

14 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları saat 10.30'dan sonra belli olacak.

Geçtiğimiz hafta reyting sonuçlarında ise Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 3 kategoride de zirveyi kimseye kaptırmadı. Dizi, tüm izleyici gruplarında zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Uzak Şehir'in özet bölümü, günün en çok izlenen ikinci programı olarak tüm dizileri ve yapımları geride bıraktı.

Totalde üçüncü sırada yer alan Esra Erol'da programı, AB grubunda yedinci sırada kendine yer buldu.

Esra Erol, ABC kategorisinde ise dördüncülük elde etti.

ATV'nin iddialı yapımı Müge Anlı ile Tatlı Sert, ABC grubunda üçüncülük, AB grubunda ise beşincilikle dikkat çekerken, Total kategorisinde dördüncü sırada yer aldı.

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