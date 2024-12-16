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Dizi

15 Aralık reyting sonuçları | Teşkilat mı? Şakir Paşa Ailesi mi? İşte zirvenin sahibi

Reyting sonuçları ile 15 Aralık Pazar günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Pazar günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. NOW TV'nin iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dün akşam en çok ne izlendi? Teşkilat mı? Şakir Paşa Ailesi mi? İşte 15 Aralık 2024 reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi

16 Aralık 2024 Pazartesi 07:55 - Güncelleme:
15 Aralık reyting sonuçları | Teşkilat mı? Şakir Paşa Ailesi mi? İşte zirvenin sahibi
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Reyting rekabetinin yoğun yaşandığı Pazar akşamı birbirinden iddialı yapımlar; Teşkilat, Deha ve MasterChef izleyiciyle buluştu. Aynı zamanda NOW TV'nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi ilk bölümüyle ekrana geldi. Peki, 15 Aralık reyting sıralaması nasıl şekillendi? Zirvede kim var? İşte Teşkilat, Deha, Şakir Paşa Ailesi reyting sıralaması

15 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam TRT1'de Teşkilat, Show Tv'de Deha, Now Tv'de Şakir Paşa Ailesi ve TV8'de ekrana gelen MasterChef All Star programı reyting yarışına katıldı.

15 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları saat 10.30'dan sonra belli olacak.

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