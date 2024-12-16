15 Aralık reyting sonuçları | Teşkilat mı? Şakir Paşa Ailesi mi? İşte zirvenin sahibi

Reyting rekabetinin yoğun yaşandığı Pazar akşamı birbirinden iddialı yapımlar; Teşkilat, Deha ve MasterChef izleyiciyle buluştu. Aynı zamanda NOW TV'nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi ilk bölümüyle ekrana geldi. Peki, 15 Aralık reyting sıralaması nasıl şekillendi? Zirvede kim var? İşte Teşkilat, Deha, Şakir Paşa Ailesi reyting sıralaması

15 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam TRT1'de Teşkilat, Show Tv'de Deha, Now Tv'de Şakir Paşa Ailesi ve TV8'de ekrana gelen MasterChef All Star programı reyting yarışına katıldı.

15 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları saat 10.30'dan sonra belli olacak.