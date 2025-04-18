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Dizi

17 Nisan 2025 reyting sonuçları: Siyah Kalp, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri reyting sıralaması

Reyting rekabeti yine tüm hızıyla sürüyor. Her gün, bir önceki günün total, AB ve ABC gruplarına ait reyting sonuçları açıklanıyor. Dün akşam ekranlarda hem gündüz kuşağının sevilen programları hem de birbirinden iddialı dizi ve yapımlar izleyiciyle buluştu. Peki, dün akşam en çok hangi dizi ya da program izlendi? Reyting zirvesine kim oturdu? İşte, 17 Nisan reyting sonuçları...

18 Nisan 2025 Cuma 07:37 - Güncelleme:
17 Nisan 2025 reyting sonuçları: Siyah Kalp, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri reyting sıralaması
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Reyting rekabetinin yoğun yaşandığı Perşembe akşamı birbirinden iddialı yapımlar; İnci Taneleri, Siyah Kalp, Hudutsuz Sevda ve Başka Bir Gün ve Survivor izleyiciyle buluştu. Geçtiğimiz hafta Total'de NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda zirveye yerleşti. AB ve ABC gruplarında ise ilk sırada İnci Taneleri dizisi yer aldı. Peki, 17 Nisan reyting sıralaması nasıl şekillendi? Zirvede kim var? İşte 17 Nisan 2025 reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi

17 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam TRT 1'de UEFA Konferans Ligi ve Avrupa Ligi çeyrek final maçları ekrana geldi. Aynı saatlerde Kanal D'de İnci Taneleri, Atv'de Başka Bir Gün dizileri ve TV8'de ekrana gelen Survivor All Star programı reyting yarışına katıldı.

17 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları saat 10.30'dan sonra belli olacak.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

10 Nisan Perşembe reyting sonuçlarında ise total grubunda NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda zirveye yerleşti. AB ve ABC gruplarında ise zirveyi İnci Taneleri dizisi kaptı.

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