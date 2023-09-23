22 Eylül reyting sonuçları, dün akşam yayınlanan dizilerin yapımcıları ve kanal yönetimleri tarafından takip ediliyor. Cuma akşamı Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Ateş Kuşları, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Aynı saatlerde TRT1'de Sen Türkülerini Söyle, TV8'de MasterChef All Star, Fox TV'de ise Hudutsuz Sevda isimli dizi ilk bölümüyle yeniden ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 22 Eylül 2023 reyting sonuçları

22 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



22 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cuma akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada Star TV'de izleyici ile buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada "Yalı Çapkını" özet bölümü, 3. sırada ise Show TV'de ekranlara gelen "Kızılcık Şerbeti" yer aldı.

AB'de 1. sırada "Yalı Çapkını", 2. sırada "Kızılcık Şerbeti", 3. sırada ise "Kızılcık Şerbeti" özet bölümü yer aldı.

22 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.