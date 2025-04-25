24 Nisan reyting sonuçları | İnci Taneleri mi? Hudutsuz Sevda mı? İşte reyting zirvesindeki isim

Reyting sonuçları, televizyon kanallarında yayınlanan programların izlenme oranlarını gösteren ölçümlerdir. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. Perşembe günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. Peki, dün akşam en çok ne izlendi? İnci Taneleri mi? Hudutsuz Sevda mı? İşte 24 Nisan 2024 reyting sonuçlarıyla dünün AB ve Total reyting tablosu

24 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Televizyon ekranlarında her Perşembe birçok dizi, film ve program izleyiciyle buluşuyor, medya gündemini yakından takip edenler ise bu yapımların reyting sonuçlarını merak ediyor.

Dün akşam Kanal D'de İnci Taneleri, Show Tv'de Siyah Kalp, Now'da Hudutsuz Sevda dizileri, TRT1'de Yabancı Sinema "Düşler Bahçesi" filmi ve TV8'de ekrana gelen Survivor All Star programı reyting yarışına katıldı.

24 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları saat 10.30'dan sonra belli olacak.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Geçen haftanın reyting sonuçlarında ise Total grubunda NOW TV'nin dizisi Hudutsuz Sevda dizisi zirveyi kaptı. İkinci sırada ise Esra Erol'da programı yer aldı.

AB ve ABC gruplarında birinci sırada Kanal D'nin İnci Taneleri dizisi yer aldı.

Total Grubu: Hudutsuz Sevda 6,01 reyting ile zirvede. İnci Taneleri 4,57 ile 3. sırada. Yeni dizilerden Siyah Kalp 7. sırada (3,55), Başka Bir Gün ise 13. sırada (2,04).

AB Grubu: İnci Taneleri 5,90 reyting ile birinci. Hudutsuz Sevda 3. sırada (3,55). Siyah Kalp 8. (2,34), Başka Bir Gün 9. (2,06).

ABC1 Grubu: İnci Taneleri 6,50 ile açık ara lider. Hudutsuz Sevda 4,82 ile 2., Siyah Kalp 7. (3,20), Başka Bir Gün 12. sırada (2,10).

Genel Bakış: İnci Taneleri, AB ve ABC1 gruplarında zirvede; Hudutsuz Sevda ise Total grubunun lideri oldu. Yeni diziler orta sıralarda yer aldı.