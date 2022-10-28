27 Ekim 2022 Perşembe reyting sonuçları: Camdaki Kız, Duy Beni, Aldatmak reyting sıralaması

27 Ekim reyting sonuçları, izleyici ve yapımcıların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Dün televizyonlarda akşam kuşağında 6 farklı dizi ekrana geldi. Perşembe günü ATV'de Aldatmak, Fox TV'de Mahkum, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Camdaki Kız, TRT 1'de Balkan Ninnisi, Star Tv'de Duy Beni ve Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 27 Ekim 2022 Perşembe reyting sıralaması

27 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen "Camdaki Kız", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

27 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.